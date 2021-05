Grande Fratello Vip, dramma per Dayane Mello, la mamma è malata di cancro: il messaggio dell'ex gieffina

Gossip TV

Le parole su Instagram della modella sudamericana: "Questa donna che mi ha dato la vita purtroppo incontra questa malattia crudele".

Un nuovo dramma per modella sudamericana Dayane Mello, una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la tragica e prematura perdita di suo fratello Lucas, l'ex gieffina sta affrontando un altro grande dolore: il cancro di sua mamma. A dare la notizia è stata la stessa Dayane con un lungo e commovente messaggio su Instagram:

“Stranamente, oggi è un giorno speciale, - ha scritto Dayane Mello in una serie di Ig Stories - non è il mio compleanno ma è il compleanno delle due persone più importanti, le due persone che mi hanno dato la vita, che mi hanno portato in questo mondo, mio padre e mia madre. Sono qui e sono sono parte di questo amore incondizionato e oggi voglio essere parte di esso e celebrare questo giorno benedetto. Grazie perché sono qui. Oggi sarebbe il giorno per celebrare il compleanno del mio amato padre, ma io voglio festeggiare per lei, per mia madre, questa donna che mi ha dato la vita, mi ha messo al mondo, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro. Voglio così tanto poter salvare tutto questo, voglio che la vita mi dia questa opportunità, ma purtroppo non credo che questo possa accadere. Voglio ringraziare Dio per essere qui ed essere parte di una grande famiglia legata a Dio, alla nascita e la rinascita. Vi voglio bene, mamma e papà. Grazie di tutto.

Una drammatica notizia che si aggiunge al tragico evento verificatosi qualche mese fa. Qualche mese fa, il fratello Lucas è scomparso in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Brasile. Dayane apprese la notizia mentre era al Gf Vip e scelse di proseguire il gioco anche per l'impossibilità di raggiungere il suo paese per via delle restrizioni dovute al Covid. Tutti gli inquilini e in paricolare Rosalinda Cannavò si sono stretti alla modella confortandola e sostenendola in quei giorni particolarmente difficili.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.