Grande Fratello Vip, dramma in Casa: Lulù vuole Manuel, lui dorme con Aldo Montano

Gossip TV

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Lucrezia Selassiè si confronta con Manuel Bortuzzo, che non rinuncia a dormire con l’amico Aldo Montano.

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il “letto gate” e Lucrezia Hailé Selassié è furiosa con Manuel Bortuzzo. Dopo la puntata, i due hanno un lungo confronto e il gieffino, nonostante comprende la insicurezze della principessa etiope, non rinuncia a passare la notte con l’amico Aldo Montano. Come avrà reagito Lulù?

Grande Fratello Vip, Manuel dorme con Aldo: Lulù furiosa

Manuel Bortuzzo, ascoltata la lettera dell’ex Federica, sembra più a suo agio dopo la puntata del Grande Fratello Vip e non ha intenzione di indorare la pillola a Lucrezia Hailé Selassié. La principessa etiope, infatti, si è mostrata nuovamente gelosa del rapporto nato tra Manuel e Aldo Montano ma, dopo aver finto di essersi addormentata nel letto dello sportivo per assicurarsi dopo poter passare la notte con il Bortuzzo, è stata costretta ad arrendersi. Manuel e Lulù hanno avuto un lungo confronto, durante il quale la Selssié si è detta felice per il rapporto con Aldo, ma dispiaciuta nel sentirsi sempre la seconda scelta.

“Io non sono gelosa, sono contenta per te che una persona ti vuole bene e ti ha scritto una lettera […] Io rispetto i tuoi bisogni e tutto quello che serve, i tuoi spazio, solo che anche io ho tanti problemi interiori. Volevo solo dormire con te, essere coccolata, ma non voglio essere un peso e darti ansie, quindi sto zitti ma poi sto male”, ha spiegato Lulù, facendo notare come la notte sia l’unico momento in cui potrebbero essere insieme lontano dagli altri inquilini del GF Vip. La principessa continua il suo discorso, sottolineando il senso di rifiuto che Manuel fa scaturire, rifiutando i suoi abbracci e i momenti di intimità, ma il gieffino è irremovibile.

“La differenza tra me e te è che è come se tu la vivessi male […] Tu sai che sei in grado di risolvertele da sola queste cose, io non posso farlo […] Se io voglio dormire con Aldo ci dormo, quando io e te vogliamo dormire insieme dormiamo, siamo grandi non dobbiamo perderci in queste cose”, fa notare il Bortuzzo. Insomma, nonostante le palesi rimostranze della Selassié, il gieffino decide di dormire con Montano che osserva con perplessità il rapporto tra i due giovani, preoccupato per Manuel.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.