Grande Fratello Vip, doppio due di picche nella Casa, Sophie scarica Gianmaria, Miriana si allontana da Nicola

Nulla da fare per chi sperava nelle nuove coppie del Grande Fratello Vip.

Ben due due di picche nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella settimana appena trascorsa, le due nuove coppie che pareva si stessero formando, si sono subito sgretolate sul nascere. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan con Nicola Pisu.

Tra l'ex tronista di Uomini e Donne e l'imprenditore campano, ex di Belen Rodriguez, dopo aver vissuto qualche momento di intimità (i due si sono ritrovati a condividere lo stesso letto), non c'è stato alcun proseguimento e due si sono decisamente arenati. Sophie ha ascoltato la dichiarazione di Gianmaria che ha confessato di essersi innamorato ma dopo ha messo in chiaro con le sue compagne d'avventura Francesca e Raffella che lui non rappresenta affatto il suo tipo e si è dichiarata persino dispiaciuta di averlo illuso.

Dopo aver esternato i suoi sentimenti a Miriana, Nicola ha dovuto frenarsi davanti ai grandi dubbi dell'ex ragazza di Non è la Rai. Miriana ha più volte cercato di confrontarsi con il gieffino ammettendo di essere piacevolmente colpita del suo interesse e delle sue attenzioni ma ha chiarito che dentro la Casa del Grande Fratello, non ci potrà essere nulla. La showgirl campana è frenata dalla telecamere e dal figlio Nicola al quale ha promesso di ponderare la scelta del prossimo e futuro compagno. Una decisione frutto di un passato doloroso della Trevisan.

Per Gianmaria e Nicola, insomma, questi matrimoni non s'hanno da fare. Un duro colpo soprattutto per il primo che è entrato con la fama di sciupafemmine dall'irresistibile fascino latino.

