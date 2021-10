Grande Fratello Vip, dopo la sorpresa Manuel Bortuzzo lascerà la Casa? Le parole del padre Franco

Gossip TV

Il bel nuotare triestino lamenta da giorni un'infezione dolorosa. Il padre Franco Bortuzzo raggiunto da Fanpage

Nel decimo appuntamento di questa sera con il Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo incontrerà due campioni del nuoto che hanno onorato questa disciplina rendendo fieri gli sportivi di tutta Italia: Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini che come Manuel condividono la grande passione per il nuoto di cui il giovane triestino è stata una promessa.

Ventidue anni, originario di Trieste, Manuel è stato un volto promettente del mezzofondo fino al tragico giorno in cui un proiettile ha spezzato i suoi sogni. Il ragazzo è infatti rimasto paralizzato a 20 anni, dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 a Roma. Un colpo pare sparato per sbaglio che gli ha cambiato la vita per sempre. Nonostante il drammatico incidente, Manuel sogna un giorno di poter tornare a camminare e a inseguire il suo sogno nelle vasche di tutto il mondo.

Negli ultimi giorni il suo proseguimento nell'avventura al Grande Fratello Vip è stata piuttosto incerta in seguito al ritorno di un'infezione alle vie urinarie. Manul lascerà la Casa del Gf Vip questa sera? La risposta l'ha data il papà Franco raggiunto da Fanpage.

"Abbiamo risolto tutto", ha dichiarato il padre del gieffino al portale: "Stiamo facendo alcune analisi, ma non c'è nessun problema. Il fatto è che Manuel non è uno che si lamenta. Forse sarebbe dovuto andare prima in confessionale a dire che non stava bene e invece non l'ha fatto fino ad ora".

"Oggi è arrivato un medico - ha proseguito - domani faranno un'urinocoltura e altre analisi ma si risolve sicuramente tutto. A volte in quelle situazioni basta sbagliare un antibiotico e può non fare l’effetto desiderato. È fastidioso, è come una forte cistite, ma non è niente di preoccupante, Manuel rimane dentro!".

