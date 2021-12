Grande Fratello Vip: dopo il clamoroso flop, Maria Monsé punta a L’Isola dei Famosi

Gossip TV

Maria Monsé confida la sua speranza di tornare sul piccolo schermo dopo il Gf Vip, magari come naufraga de L’Isola dei Famosi.

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip, per la delusione di tutti coloro che avrebbero voluto vederla scontrarsi ancora a Cinecittà e portare un po’ di brio a questa sesta edizione, Maria Monsé ha intenzione di tornare sul piccolo schermo. La showgirl, infatti, non esclude l’idea di prende parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in qualità di naufraga.

Maria Monsé dal GF Vip a L’Isola dei Famosi?

Nella casa del Grande Fratello Vip sembra non essersi spazio per l’invadenza di nuovi concorrenti e i gieffini hanno fatto fronte comune, per eliminare le scomode new entry che proprio non hanno convinto nessuno. Eccezione fatta per qualche inquilino che ha preso le parti di Maria Monsé, infatti, il resto della casa ha fatto blocco e ha spedito la showgirl al televoto, determinandone l’eliminazione. Maria non ha nascosto la delusione, sebbene felice di aver affrontato questo breve percorso a testa alta. La Monsé, dopo aver parlato (molto male) di Sophie Codegoni, ha raccontato a Casa Chi di non voler lasciare tanto presto il piccolo schermo, e di essere pronta per nuove avventure.

L’ex gieffina, infatti, farebbe i salti di gioia se Ilary Blasi la scegliesse come naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, confermata per l’anno nuovo su Canale5. “Se farei un terzo GF per dimostrare chi sono? Perché no, ero entrata per avere un riscatto. Volevo far vedere chi ero e non ho avuto modo. Mi sono ritrovata in un vortice di dispetti e di persone contro di me. Quindi certo che sì, lo rifarei. Appena uscita dalla casa avrei potuto dire ‘ci metto una pietra sopra’, invece non è così lo rifarei. Però potrei fare anche L’Isola dei Famosi, io non escludo mai nulla. La Pupa e il Secchione? Mi diverto a fare questo lavoro e mi piacerebbe, non mi sento superiore a queste trasmissioni. La voglia di fare televisione ce l’hanno tutti quelli che partecipano a questi show”, ha spiegato Maria. E noi possiamo solo sperare che la Blasi dia un’occasione alla showgirl per creare scompiglio anche in Honduras.

