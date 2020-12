Grande Fratello Vip: dopo il bacio (con lingua) con Dayane Mello, Andrea Zenga si tira indietro

Gossip TV

Dayane Mello e Andrea Zenga di baciano appassionatamente al Grande Fratello Vip, ma lo sportivo si tira indietro mentre la Orlando indaga sul bacio.

Entrato in punta di piedi nella Casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga sembra avere già raccolto molte perplessità circa il suo percorso nel reality show di Canale5. A sollevare lo sportivo ci ha pensato Dayane Mello, con un bacio mozzafiato e con tanto di lingua, anche se la modella brasiliana non sembra essere proprio il prototipo di donna dell'ex concorrente di Temptation Island.

Grande Fratello Vip, Andrea Zenga e Dayane Mello: Stefania Orlando indaga sul Bacio

Andrea Zenga ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip con l’intento di fare un percorso avvincente e appassionante e, invece, sembra già essere entrato nel club dei ‘comodini’. Lo sportivo lamenta di non sentirsi a suo agio nella grande casa di Cinecittà, di non essere pronto a dare spettacolo con la sua vita privata e di essere troppo riservato per abituarsi immediatamente all’idea di essere ripreso h24 dalle telecamere.

Insomma, Zenga piace a tutti ma non crea dinamiche degne di nota. O almeno questo accadeva fino al bacio passionale, con tanto di lingua, scambiato con la bella Dayane Mello. I due gieffini hanno partecipato al gioco del vischio, indetto in occasione delle festività natalizie, e si sono baciati a lungo senza risparmiarsi nell'esplorare l'uno la bocca dell'altra. Stefania Orlando, scioccata dalla visione dei due gieffini avvinghiati in un saldo bacio, ha indagato immediatamente volendo scoprire chi dei due ha ceduto di più per trarne le sue conclusioni.

Andrea Zenga bidona Dayane Mello: ecco cosa succede al Gf Vip

La curiosità della Orlando è presto risolta, dal momento che dopo il gioco Zenga ha ammesso di non voler creare una storia con la Mello. Lo sportivo, rispondendo alle provocazioni di Giulia Salemi che ha ammesso di non aver mai visto Dayane così agitata in presenza di un uomo, ha dichiarato di provare una forte attrazione fisica per la brasiliana ma che lei non è il suo prototipo di donna.

Troppa matura e troppo grande per Andrea, che invece ama costruire storie d’amore con ragazze più giovani e forse più spensierate. I fan del Gf Vip attendono con ansia che si crei finalmente una coppia degna di nota e, mentre Sonia Lorenzini critica il corteggiamento di Mario Ermito, sembra che per Dayane e Andrea non ci sia futuro insieme. Ma che ne penserà la Mello delle parole dure di Zenga dopo il bacio passionale?

