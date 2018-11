Grande Fratello Vip, dodicesima puntata: Francesco Monte vola in finale, eliminata Jane Alexander

Ieri, giovedì 22 novembre 2018, è andata in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Un appuntamento ricco di colpi di scena che ha visto la proclamazione del secondo finalista della terza edizione e l'eliminazione dal gioco di Jane Alexander. Al televoto sono finiti Walter Nudo, Stefano Sala e Martina Hamdy.

Ilary è entrata subito nel vivo della serata parlando del presunto tradimento di Pierluigi Gollini ai danni di Giulia Provvedi. Per rassicurare la giovane emiliana, la conduttrice le ha mostrato un post scritto dal fidanzato sui social che conferma l’amore che prova per lei. Si passa poi a Jane che ha potuto ascoltare le dichiarazioni rilasciate da Gianmarco Amicarelli a Domenica Live. Per lei è arrivata anche una sorpresa, l’incontro con la sua amica Justine Mattera. A dover abbandonare il gioco, con il 31% dei voti, è stata proprio l'attrice britannica che però ha potuto riabbracciare il suo amato Elia Fongaro. Dopo essersi rivisti in studio, i due si sono scambiati un bacio appassionato, mettendo a tacere così tutte le polemiche sul loro rapporto. Argomento cardine portato in trasmissione è stato anche il messaggio aereo per Francesco Monte inviato dai suoi amici che gli hanno suggerito di allontanarsi da Giulia Salemi. In molti hanno pensato che l'ex tronista stia seguendo un copione prestabilito, ma a suo dire invece i suoi amici potrebbero solo essere preoccupati per lui visto l’accanimento mediatico inerente la sua relazione con l'influencer.

Successivamente tutti i concorrenti sono stati divisi nelle due squadre di appartenenza, caverna e casa, e attraverso una catena di scelte hanno eletto Monte come secondo finalista della terza edizione del reality, aggiungendosi alla già eletta Silvia Provvedi. La puntata si è conclusa con le nomination. Ancora una volta purtroppo, il gruppo dei giovani resta unito e a pagare le conseguenze è uno degli vip "anziani" rimasti in casa. Al televoto sono finiti Stefano, Martina e Walter.

