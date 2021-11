Grande Fratello Vip, Divino Otelma nuovo concorrente: la reazione di Francesca Cipriani

Gossip TV

Divino Otelma anticipa il suo ingresso al Grande Fratello Vip, ma come reagirà Francesca Cipriani?

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia sta per entrare il Divino Otelma, come preannunciato su Instagram in una stories decisamente eloquente, e incontrerà Francesca Cipriani, che querelò dopo la spinta a L’Isola dei Famosi. Si prevedono scintille!

Grande Fratello Vip, Divino Otelma in Casa con Francesca Cipriani

Gli amanti del trash non possono non ricordare lo spintone che Francesca Cipriani diede al Divino Otelma a L’Isola dei Famosi, durante la prova del lancio del cocco, causandogli un trauma cranico. La questione, dopo essere diventata una pietra miliare della storia della tv “leggera”, è finita in Tribunale dal momento che il Divino ha querelato Francesca, rimasta molto amareggiata dal momento che dopo lo spiacevole episodio era certa di aver fatto pace con l’ex isolano.

Nelle ultime ore, il Divino ha pubblicato una Ig Stories molto eloquente, scrivendo “ci siamo quasi” sull’icona di una casa e di un occhio. Insomma, Otelma ha fornito un indizio inequivocabile sul suo imminente ingresso al Grande Fratello Vip, e si vocifera che non sia per un’ospitata. Sembra, infatti, che Giucas Casella avrà un nuovo rivale in Casa e che il Divino diventerà un concorrente ufficiale. A Cinecittà, tuttavia, si trova anche Cipriani che ha ancora un conto in sospeso con l’ex compagni di avventure, e la sua reazione all’ingresso di Otelma potrebbe essere imprevedibile.

Che la convivenza forzata al Gf Vip porti i due a sancire una pace duratura, scordandosi di noci di cocco e del passato? Nel frattempo, i fan del programma hanno criticato duramente Manuel Bortuzzo, colpevole di aver spezzato il cuore a Lulù Selassié. Pur accettando le coccole della dolce principessa etiope, infatti, lo sportivo non l’ha risparmiata dalla confidenza più dolorosa che potesse farle: lui ama un’altra.

