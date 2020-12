Grande Fratello Vip, "Discorsi del ca**o poi fa la Santa": Tommaso Zorzi furioso con Dayane Mello

Gossip TV

Dopo la Nomination, Tommaso Zorzi è furioso con Dayane Mello e si prepara a fronteggiare la rivale al Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi ha il dente avvelenato con Dayane Mello. La modella brasiliana ha fatto il nome dell’influencer durante le Nomination e, conclusa la Puntata, Zorzi si è sfogato promettendo di non essere mai più accondiscendente con la gieffina.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si scaglia contro Dayane Mello

Tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi non scorre buon sangue. I due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip non sono mai riusciti a legare realmente, anche a causa degli attriti che si sono creati tra Dayane e Francesco Oppini. Se inizialmente i due sembravano sul punto di creare una bella amicizia, le parole della Mello hanno fatto infuriare Francesco che ha accusato la brasiliana di aver travisato, mettendo in pericolo la sua storia d’amore con la fidanzata Cristina. Inevitabilmente, Tommaso si è schierato dalla parte di Francesco e ha iniziato ad escludere Dayane. Per questo, quando Oppini sembrava sul punto di concedere una seconda chance alla Mello, l’influencer milanese si è infuriato e ha dato un ultimatum all’amico, chiedendogli di rinunciare al rapporto con la modella. Nonostante i precedenti, Tommaso non ha mai preso di mira Dayane, evitando anche di fare il suo nome alle Nomination.

Tommaso Zorzi e Dayane Mello: è guerra al Grande Fratello Vip

Stesso discorso non può essere fatto per la Mello che, dopo la Puntata di ieri sera, ha votato Zorzi per ben tre volte durante il percorso in Casa. Dal momento che la Nomination è stata palese, Tommaso è cosciente del voto della modella ed è sembrato piuttosto infastidito. Conclusa la Puntata, il gieffino si è sfogato con Stefania Orlando, pronto a promettere guerra: “C’è vicendevole disinteresse. L’unica volta che mi ha sorriso è quando ti ho nominato, abbiamo fatto pace e mi ha nominato di nuovo. Ha tirato delle bordate qua dentro su Elisabetta, su Francesco, su di me… l’oscar del taglio e cuci. Dove si può insidiare si insidia. Poi però il lunedì e venerdì è Maria Goretti. Fa discorsi del c***o e poi si smentisce dopo tre minuti. Fino ad oggi non gli ho detto mai niente, mai una clip dove parlo male di Dayane… Ora non gliene faccio passare una”. Zorzi promette di vendicarsi una volta per tutte dell'incoerenza della sua 'nemica', essendo un abile stratega. Per questo, ci si aspettava un faccia a faccia tra Tommaso e Alberto Urso, ospite della serata, dati i precedenti tra i due. Qualcuno, tuttavia, potrebbe aver interrotto i programmi di Alfonso Signorini, evitando lo scontro in diretta.

