Grande Fratello Vip, "Dirò al pubblico che non ce la faccio": Maria Teresa Ruta lascia?

Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi si confidano sul prolungamento del Grande Fratello Vip e la showgirl ha qualche timore per il compagno Roberto.

Maria Teresa Ruta sembra aver risposto con il suo solito coraggio alla notizia del prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La presentatrice, sotto l’armatura di donna allegra e spensierata, ha molte fragilità e si sfoga con Tommaso Zorzi ammettendo di essere pronta a lasciare il reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta pronta a lasciare il Reality?

Continuano i turbamenti dei coinquilini del Grande Fratello Vip. La notizia che la quinta edizione durerà due mesi in più del previsto non è stata ancora assimilata dalla maggior parte dei concorrenti, che si disperano pensando di non poter riabbracciare i loro cari per molto altro tempo. Tra coloro che maggiormente hanno accusato la bomba sganciata da Signorini ci sono Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. La showgirl calabrese non resiste più all’impulso di correre tra le braccia dell’adorato figlio Nathan dal momento che, come aveva confessato prima del suo ingresso ufficiale, non è abituata a separarsi da lui per tutto questo tempo. La Gregoraci è risoluta e sembra aver ormai preso la sua decisione, anche se Alfonso ha rivelato a Casa Chi che la presentatrice potrebbe cambiare idea in modo inaspettato. Oppini, invece, ha immediatamente messo le mani avanti e ha confessato a Tommaso Zorzi di voler lasciare tutto. Francesco ha bisogno di vedere la sua compagna, con la quale è pronto a diventare padre, e ha degli affari lavorativi che richiedono la sua presenza. La reazione del figlio di Alba Parietti non è piaciuta a Tommaso, ripreso duramente da Stefania Orlando che gli ha chiesto di controllare il suo egocentrismo per aiutare l’amico.

Maria Teresa Ruta preoccupata al Grande Fratello Vip

Nel clima teso della Casa più spiata della penisola, Maria Teresa Ruta e Zorzi, che ha fatto pace con Francesco, si appartano nella stanza della lavatrice per parlare. La showgirl, senza messa termini, annuncia che abbandonerà il reality show di Canale5quando capirà di non poter più proseguire, scusandosi con il pubblico che di certo non potrà fargliene una colpa. Tommaso ha ammesso di essere preoccupato per sua madre, che passerà il Natale completamente sola dopo la morte della nonna. La Ruta ha la stessa paura ed è in ansia per il compagno Roberto, dal quale non ha notizia da più di un mese. Il fatto che la figlia Guenda non faccia mai riferimento a suo marito preoccupa non poco Maria Teresa, che spera di rimediare con qualche notte di bollente passione. La Ruta resisterà alla tentazione di lasciare il Gf o le sue confessioni sono l’inizio del tracollo? Nel frattempo, Signorini ha fatto confessioni sui nuovi concorrenti che entreranno a dicembre, tra i quali ci sarà un volto di Temptation Island.

