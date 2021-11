Grande Fratello Vip, difende Alex Belli e viene insultato: guai per un ex tronista di Uomini e Donne

Gossip TV

Lucas Peracchi difende Alex Belli ma il popolo del web lo prende di mira.

Il percorso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip sta dividendo il pubblico del reality show di Canale5. Se da una parte, infatti, c’è chi apprezza il fatto che l’attore stia creando dinamiche interessanti a Cinecittà, dall’altra c’è chi lo trova fin troppo costruito e provocatore. Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, ha difeso Alex trovandosi subissato di insulti e pesanti critiche per il suo gesto.

Grande Fratello Vip, Lucas Peracchi nella bufera per aver difeso Alex Belli

Che sia amato o meno, Alex Belli è uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, e questo è indiscutibile. L’attore si è reso protagonista di vari scontri e ha dato vita ad un triangolo amoroso, diviso tra la moglie Delia Duran e l’amicizia particolare con Soleil Sorge. Negli ultimi giorni, dopo la presa di posizione dell’influencer che teme di essere stata vittima di una strategia di gioco, Alex è furioso con Soleil e geloso del rinnovato rapporto che la milanese ha stretto con Gianmaria Antinolfi.

Alex, che ha infranto il regolamento, divide l’opinione pubblica e i telespettatori si divino tra coloro che sostengono Belli e coloro che non credono più alle sue parole. In difesa del gieffino è intervenuto Lucas Peracchi, discusso ex tronista di Uomini e Donne, che ha pubblicato una foto in compagnia dell’attore scrivendo: “Stai andando alla grande amico mio, non mollare mai. Sei una bella persona, forza! Ti aspetto da vincitore, festeggiamo, mangiamo e beviamo… E dopo, presi dai sensi di colpa, ci andiamo ad allenare”.

La dedica di Lucas ha fatto storcere il naso al popolo del web, che ha criticato duramente la dedica dell’ex tronista, arrivando ad ipotizzare che Soleil e Alex si conoscessero da prima, dato che entrambi si allenano con Peracchi.

