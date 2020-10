Grande Fratello Vip: Denis Dosio ha bestemmiato, lo youtuber a rischio espulsione? Video

Gossip TV

Guai seri per Denis Dosio al Grande Fratello Vip.

Nuovo colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa notte, Denis Dosio, stando alla ricostruzione degli eventi, avrebbe bestemmiato. Ad aumentare i sospetti legati alla bestemmia sono le reazioni degli altri concorrenti negli istanti successivi.

Bestemmia al Gf Vip, Denis Dosio a rischio espulsione?

Complice la goliardia del momento, Denis si è lasciato andare a una bestemmia. Il ragazzo era in camera da letto con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip quando ha pronunciato queste parole: "Di* B**a". Un'intercalare seguito da un coro di "No, no, no" dei Vip che si sono accorti della cosa e poi da un silenzio assoluto smorzato da Francesco Oppini, che ha dato la buonanotte a tutti.

Ricordiamo che Dosio è romagnolo e in Romagna la parola "Di*boi" è un’espressione che viene utilizzata senza valore di imprecazione. Questo, infatti, spiegherebbe anche l’atteggiamento tranquillo del ragazzo che è consapevole di non avere detto nulla di incriminante. Cosa deciderà di fare la produzione del reality show di Alfonso Signorini? Denis verra squalificato dal gioco? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, in prima serata su Canale 5.

Leggi anche Massimiliano Morra contro Andrea Zelletta

Non è la prima volta che nella Casa del Grande Fratello Vip succede una cosa del genere. Già in passato Guido Genovesi, fu espulso per aver pronunciato una bestemmia in diretta. Nei tempi più recenti, invece, basta pensare alla seconda e alla terza edizione del programma. Nella prima occasione furono due i concorrenti a essere squalificati per bestemmia: Gianluca Impastato e Marco Predolin. L’anno dopo toccò invece a Enrico Silvestrin. Indimenticabile, la gaffe di Veronica Angeloni che, dopo aver starnutito, mascherò il tutto dicendo "Camalow"; parola che ormai è diventata un cult tra i numerosi fan del Gf Vip.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip.