Grande Fratello Vip, Delia Duran vuota il sacco e rivela la verità sul matrimonio con Alex Belli

Gossip TV

Delia replica alle critiche: "Solo cattiverie gratuite!".

Alex Belli e Delia Duran continuano a stare al centro del gossip. A chiarire la situazione una volta per tutte sulla veridicità del loro matrimonio e replicare alle pesanti accuse mosse da Adriana Volpe durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata Delia Duran.

La verità di Delia Duran

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Adriana si è scagliata duramente contro Alex arrivando a mettere in dubbio il suo matrimonio con Delia. Il comportamento dell'opinionista del programma non è per niente piaciuto alla compagna dell'attore che, intervistata da Novella2000, ha deciso di raccontare la sua verità.

"Queste sono solo cattiverie gratuite" ha dichiarato la Duran replicando alle critiche ricevute "Io e Alex abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Lo abbiamo mostrato anche in tv, a Pomeriggio 5, con Barbara D’Urso. Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo. Del nostro passato non ci interessa più nulla".

Leggi anche Sophie e Alex a confronto su Soleil

Delia ha poi continuato lanciando una frecciata alle ex di Belli, ovvero Mila Suarez e Katarina Raniakova: "Quello che non mi spiego è che non appena mio marito è tornato in tv, in una trasmissione importante come il Gf Vip, sono spuntate fuori le sue ex Mila Suarez e Katarina Raniakova per dire la loro sul comportamento di Alex con Soleil. Non si sono mai interessate a lui, ma guarda caso si fanno vive proprio adesso. Questo è un problema tra Alex e me, che non riguarda loro. Mi auguro di essere stata chiara".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.