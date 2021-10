Grande Fratello Vip, Delia Duran sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge: "Se vanno oltre andrò nella Casa"

Gossip TV

Delia commenta l'avvicinamento al Gf Vip tra il marito Alex e Soleil.

Nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge è nato un feeling molto forte. A commentare la vicinanza tra i due concorrenti della sesta edizione ci ha pensato Delia Duran, la moglie dell'attore.

Alex Belli e Soleil Sorge vicini al Gf Vip, parla Delia Duran

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web di Chi condotto da Rosalinda Cannavò, Delia ha commentato il percorso di Alex e il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip con Soleil: "Mi considero una donna gelosa, ma non permalosa. Se mi ha infastidito la vicinanza di Alex con Soleil? No, non è vero. Forse l’ho detto su Sophie, che all'inizio ha fatto un intervento infelice dicendo che le piaceva Alex anche se era sposato. Ha proprio detto che ci avrebbe provato visto che era single e questo è brutto".

Come riporta Biccy, però, una cosa è certa: se Belli e la Sorge si spingeranno oltre, la Duran non esiterà a entrare nella Casa del GF Vip: "Credo che tra lui e Soleil ci sia affinità e un’amicizia speciale. Loro sono legati da questo rapporto, ma lui non andrà oltre. Se però tra loro ci sarà qualcosa di troppo andrò nella casa a fare il confronto. Fino a ora tutto ok, ma se qualcosa non mi piacerà andrò, spero non vada oltre".

A proposito di Mila Suarez, che ha accusato Alex di essere un uomo infedele, Delia ha dichiarato: "Non conosco questa persona e non fa parte della nostra vita. Io rispondo alle domande che possono farmi gli amici di Alex e la sua famiglia, ma non terze persone che si intromettono nella nostra relazione. Non risponderò a domande inutili su certa gente. Lei ha detto che Alex tradirà pure me? Io lo conosco benissimo, stiamo insieme da tre anni e lui è cambiato tantissimo. Alex è una persona squisita e non penso che sia così folle da fare una cosa simile a me".

