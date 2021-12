Grande Fratello Vip, Delia Duran rompe il silenzio: "Non siamo una coppia aperta,siamo cattolici, io umiliata e ho sofferto"

Durante una telefonata-sfogo con Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000, la modella venezuelana ha parlato di quello che sta accadendo con il marito, delle discusse foto che l'hanno immortalata con un altro uomo e, naturalmente, di Soleil Sorge, l'amica speciale con cui Alex ha fatto traballare il suo matrimonio.

Parlando delle foto che l'hanno immortalata in atteggiamenti intimi con un altro uomo, Delia ha dichiarato:

"Non sono certo la dimostrazione che io ho cambiato idea, che considero come Alex la nostra storia come quella di una coppia aperta. Sia lui sia io siamo cattolici. Sono dimagrita, ho sofferto, sono stata umiliata."

La Duran ha specificato di averlo ripagato con la stessa moneta:

"Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anch’io […] sarà una lezione di vita per lui.."

La moglie di Alex ha parlato inevitabilmente anche della Sorge per cui, come è noto, non nutre una grande simpatia:

"Sono stata trattata senza pietà, compresa da quella Solei. Quella Soleil è una provocatrice. Sì, l’ha provocato, lui è caduto nel gioco. Non ha rispetto per le donne.

E adesso?

"Alex mi deve dare spiegazioni, ora deve scegliere, deve dimostrare se tiene davvero alla sua vita privata, certo può aver avuto il testosterone a mille, ma io? E tutto per cosa? Per un gioco da reality?"

La coppia è stata avvista nella stazione Termini di Roma e si sono susseguite notizie di avvistamenti vari in cui pare anche che stessero litigano. Gabriele Parpiglia ha dichiarato ieri, nel corso di una diretta Instagram, che Alex e Delia sono invece sereni e sono stati visti camminare mano nella mano.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.