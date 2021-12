Grande Fratello Vip, Delia Duran perdona Alex Belli: ''Mano nella mano sullo stesso treno''

Gossip TV

Sembra che tra Delia Duran e Alex Belli la pace sia stata sancita, nonostante il comportamento ambiguo dell’attore al Grande Fratello Vip.

La storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran sembra non essersi conclusa. Dopo aver perso la testa per Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip, sebbene sempre attento a giustificare questa vicinanza con la scusa di un’amicizia speciale - o per meglio dire una forte chimica artistica - Alex si è trovato a dover scegliere tra l’influencer e la moglie. Una volta lasciato il reality show di Canale5, sembra che Belli sia già riuscito a farsi perdonare da Delia, per lo stupore dei fan.

Grande Fratello Vip, pace fatta tra Delia Duran e Alex Belli

“La nostra storia è finita”, ha tuonato Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip, durante il faccia a faccia con il marito Alex Belli. Dopo aver visto per mesi il corteggiamento tra l’attore e Soleil Sorge, che hanno sempre sostenuto di essere semplici buoni amici ma ai quali nessuno ha mai creduto, Delia ha preso la decisione di mettere fine alla relazione con Belli, scossa dall’ultimo bacio che il marito si è scambiato con la bionda influencer. Tra un dramma e l’altro, Alex ha preferito farsi squalificare pur di poter parlare in privato con Delia, che ha ammesso in diretta tv di volere del tempo per riflettere sul futuro con il marito.

A poche ore dall’avvistamento della lite tra i due, sembra che tra Delia e Alex sia già tornato il sereno. “Volevo dirvi che il treno delle 18 da Roma Termini imbarca mano nella mano queste due persone che vi farò vedere. Eccoli qui, li vedete bene? Sono Delia Duran ed Alex Belli. Chi mi scrive mi dice che sono mano nella mano e che addirittura lei ha dato una mascherina a lui e l’ha aiutato ad indossarla. La pace è già fatta […] Adesso mentre noi stiamo parlando loro due sono sul treno insieme. Sono già tornati insieme, sono sullo stesso treno”, ha rivelato Gabriele Parpiglia a Casa Chi.

Insomma, mentre al Gf Vip c’è chi accusa Soleil di voler farsi passare per vittima, quando è stata lei la prima complice di tutto il teatrino con Belli, lui ha già dimenticato l’italo-americana e ha trovato il modo di farsi perdonare da Delia. “Comunque non credo che Belli farà di peggio. Perché Alex per la prima volta è diventato famoso in Italia. Dopo tanti anni ce l’ha fatta. Ha appagato il suo senso primario. E non è l’amore verso la donna, ma l’amore per Alex Belli. Ora non avrà più bisogno di fare queste robe qui per la fama, perché ha raggiunto la popolarità”, ha commentato Parpiglia a proposito delle nuove svolte che potrebbe avere questa vicenda peccaminosa.

