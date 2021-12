Gossip TV

La modella venezuelana, moglie di Alex Belli, farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nella puntata del 3 gennaio 2022.

Colpo di scena nella sesta edizione Grande Fratello Vip. Nella prossima puntata del reality, in onda lunedì 3 gennaio 2022, nella Casa entrerà la modella venezuelana Delia Duran, moglie di Alex Belli, ex concorrente dell'edizione, squalificato nel corso della ventisettesima puntata.

Grande Fratello Vip: Delia Duran nuova concorrente

Ad annunciare l'ingresso della Duran, TvBlog. Con la moglie di Belli entrerà anche l'indimenticabile interprete di Sandokan, Kabir Bedi, già annunciato da Alfonso Signorini nel corso dell'ultimo appuntamento con il Gf Vip.

Le indiscrezioni sul ingresso di Delia Duran stavano circolando già da diversi giorni e oggi è arrivata la conferma ufficiale. La modella si troverebbe già in quarantena per le per rispettare le normative Anti-Covid 19. Come reagirà Solei Sorge al nuovo ingresso? Tra le due ci sono stati scontri infuocati a causa delle attenzioni di Alex nei confronti dell'influencer italo-americana. Delia e Soleil si sono incontrate due volte nella Casa e una volta in studio e non si sono risparmiate parole al veleno. La Duran ha dichiarato più volte che l'ex corteggiatrice sia innamorata di suo marito reputandolo una donna falsa e senza rispetto.

E le novità sono ancora finite. Sempre nella prima puntata dell'anno, l'opioninista Sonia Bruganelli in vacanza a Dubai con la famiglia, verrà sostituita dalla showgirl romana ed ex gieffina della prima edizione Vip, Laura Freddi.

