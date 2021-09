Grande Fratello Vip, Delia Duran furiosa per le Avances al marito Alex Belli: ''Entro e me lo porto via''

Gossip TV

Delia Duran si scaglia contro Sophie Codegoni e le principesse Hailé Salsssié, per le frasi su Alex Belli al Gf Vip.

La presenza di Alex Belli nel cast del Grande Fratello Vip sembra essere stata apprezzata, in particolare modo, da Sophie Codegoni e dalle principesse Hailé Salsssié. Mentre l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare a commenti piccanti prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, le tre principesse hanno fatto apprezzamenti e hanno messo in dubbio la fedeltà dell’attore alla moglie Delia Duran. Proprio la venezuelana ha commentato la vicenda, mostrando di avere il dente avvelenato per le parole sulla sua dolce metà.

Grande Fratello Vip, la rabbia e lo sfogo di Delia Duran

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato in prima serata su Canale5 e i fan sono grati del doppio appuntamento settimanale, curiosi di scoprire quale altro vip varcherà la porta rossa di Cinecittà il prossimo venerdì. L’ingresso di Alex Belli non ha lasciato indifferenti le tre principesse Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Salsssié, che hanno chiarito ad Alfonso Signorini di pretendere un possibile spasimante nel cast. L’attore, tuttavia, è felicemente sposato con Delia Duran, con la quale è convolato a nozze pochi mesi prima di accettare la proposta di Signorini ed entrare nel cast del Gf Vip.

Nel corso della prima puntata, le tre principesse, che rischiano in Nomination contro Manila Nazzaro, hanno fatto apprezzamenti su Alex, chiedendo anche se fosse un uomo fedele o meno. L’insistenza delle concorrenti, unita alle parole di Sophie Codegoni - ancora in attesa di entrare in Casa - che ha dichiarato di non sentirsi frenata nel corteggiamento e di trovare molto parcente il Belli, hanno lasciato l’amaro in bocca a Delia. L’influencer si è sfogata, lanciando pesanti accuse alle nuove rivali, e minacciando di trascinare il Belli lontano dai riflettori se il loro vincolo sacro non sarà rispettato come si dovrebbe.

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio Paese non funziona così. Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata d’amore. Come ti permetti, Sophie Codegoni! Come si permettono le tre Principesse. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane”, queste le dure parole della Duran. Nel frattempo, mentre il pubblico è curioso di scoprire se l'ingresso della Codegoni poterà Delia ad intervenire in prima persona, il pubblico è rimasto scioccato dalle confessioni intime di Tommaso Eletti sulla vita sessuale con l'ex Valentina Nulli Augusti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.