Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Tutti vogliamo vincere, inutile fingere" (VIDEO)

Dayane svela i motivi che l'hanno portata a nominare Rosalinda al Grande Fratello Vip.

Scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Durante la semifinale del reality show di Alfonso Signorini, la modella brasiliana ha svelato i motivi che l'hanno spinta a nominare la giovane attrice siciliana ammettendo di aver giocato anche di strategia.

La confessione di Dayane Mello al Gf Vip

Nel corso della semifinale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso è tornato a parlare della scelta di Dayane di mandare al televoto Rosalinda contro Stefania Orlando. Un comportamento che ha profondamente ferito l'attrice e spiazzato i telespettatori che credevano nella loro amicizia.

"Non è stato il fatto di essere andata in nomination" ha dichiarato la Cannavò cercando di spiegare la sua posizione "Se avessi dovuto scegliere, avrei scelto comunque Stefania che stimo. Mi ha destabilizzato il controsenso. Sono due settimane che mi fa delle accuse pesanti e fino a due settimane fa mi chiamava ‘sorella’. Vedo un video in cui dice che è innamorata di me, altro contrasto. Mi ha destabilizzato scoprire che il rapporto che abbiamo costruito qua in cinque mesi veniva equiparato a un altro rapporto nato da due mesi. Ha fatto prevalere questo astio con Stefania rispetto al nostro legame".

A domanda diretta di Signorini, la Mello ha confessato di averla nominata per salvare la sua amica Samantha De Grenet e ammesso di voler vincere il Gf Vip: "Siamo qua, tutti vogliamo vincere. È normale è inutile fingere. Tornando al discorso di Stefania, non devo dare spiegazioni a nessuno. Ho agito con la pancia". "Dayane mi ha scioccato a livello umano, non si sacrifica una persona che si dice di amare" è intervenuta Antonella Elia provocando la reazione della modella brasiliana "Qua dentro ogni settimana si cambiano idee e carte in tavola. Avrei dovuto fare strategia per arrivare dove? Sono in finale da un mese. Il rapporto tra me e Rosalinda conta, abbiamo avuto un’amicizia altalenante e nelle ultime settimane ci siamo staccate. Con Samantha ho trovato quello che non avevo trovato in nessun altro in questa casa, mi ha protetto. In quel momento per me era al primo posto".

