Grande Fratello Vip, Dayane Mello torna sui social dopo la finale: "Spero di essere riuscita a raccontare la mia storia"

Dayane rompe il silenzio sui social dopo la finale del Grande Fratello Vip.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa ieri sera con la vittoria di Tommaso Zorzi. Quarto posto per Dayane Mello che, subito dopo la finale, è tornata sui social per ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta in questo lungo percorso nella Casa di Cinecittà.

Le prime dichiarazioni di Dayane Mello dopo il Gf Vip

Dayane è stata senza ombra di dubbio la concorrente più discussa di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, con i suoi comportamenti ambigui e la sua determinazione, è riuscita a catalizzare l'attenzione su se stessa rendendosi protagonista in ogni puntata del reality show di Alfonso Signorini.

A distanza di alcune ore dalla finale del Gf Vip, che ha visto trionfare Tommaso, Dayane è tornata sui social per ringraziare tutti i suoi numerosissimi fan per averla sostenuta in tutti questi mesi nella Casa: "Al termine di questa esperienza pazzesca ci tengo a fare dei ringraziamenti. Ringrazio il Grande fratello per avermi dato l’opportunità di mostrare me stessa con tutti i miei pregi e difetti e avermi permesso di scoprire che in tutto il mondo ci sono persone che mi vogliono bene e che mi supportano. Ringrazio il mio team guidato da Paola Benegas che so essermi stato accanto anche a distanza e aver fatto il tifo per me sin dal primo giorno. Ringrazio tutta la mia fan base da cui non credevo di poter ricevere così tanto calore".

"Con questa avventura spero di essere riuscita a raccontarmi e raccontare la mia storia facendo capire a tutti che, forse, ogni sogno è raggiungibile a prescindere dal proprio passato. Sono sempre stata una donna libera e questa libertà mi ha permesso di arrivare dove sono ora e di raggiungere tutti i miei obiettivi. Spero possiate fare lo stesso" ha concluso Dayane.

