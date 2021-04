Grande Fratello Vip, Dayane Mello torna da un suo noto Ex Fidanzato? "Intenzioni serie"

Gossip TV

Sembra che tra Dayane Mello e Mario Balotelli sia di nuovo amore. Ecco cosa rivelano le indiscrezioni sulla concorrente del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello ha fatto un incredibile percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, arrivando in Finale con l’appoggio del pubblico e l’amore del popolo del web. Irascibile, dolce, permalosa e molto decisa, la bellissima modella brasiliana ha creato rapporti unici nella Casa più spiata d’Italia, rivangando anche vecchi amori del suo passato. Uno di questi, in particolare, sembra aver avuto modo di sbocciare nuovamente una volta concluso il reality show di Canale5 e si parla di ritorno di fiamma tra la Mello ed un ex fidanzato molto noto.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Mario Balotelli: è ritorno di fiamma

Tra le protagoniste più discusse e amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip c’è, senza dubbio, Dayane Mello. La modella brasiliana ha mostrato al pubblico la sua anima da guerriera, scegliendo di non seguire la logica del gruppo e di condurre un percorso di crescita personale. Rosalinda Cannavò è stata trascinata da questo vortice di vitalità, diventando una delle persone che più hanno influenzato la permanenza della Mello in Casa. La gieffina ha tirato fuori gli artigli, rendendosi protagonista di numero scontri ed è stata tacciata di incoerenza, quando è tornata sui suoi passi stringendo legami che prima avrebbe evitato a tutti i costi.

Insomma, Dayane piace anche perché è piena di incongruenze che la rendono umana e il suo successo non sembra voler scemare anche dopo il Gf Vip. Nel corso delle prime settimane di permanenza a Cinecittà, Dayane ha parlato a lungo della sua breve storia d’amore con Mario Balotelli, confidandosi anche con il fratello del calciatore Enock Barwuah. Rivangando il passato, la Mello non ha potuto nascondere di provare ancora un sentimento per Balotelli e i fan speravano in un ritorno di fiamma, nonostante tutti fossero infastiditi dall’incontro tra i due.

In quella occasione, infatti, Mario si è lasciato andare ad uno scivolone che avrebbe potuto costargli caro. Ora, stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, tra Dayane e Balotelli potrebbe essere di nuovo amore. “Dopo il Gf Vip e il brusco incontro dentro la Casa, sembra che Dayane Mello e Mario Balotelli oggi si siano ritrovati e abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash delle telecamere. Il calciatore, questa volta, avrebbe intenzioni serie”, si legge sulla rivista di Alfonso Signorini. Sarà veramente così? La coppia uscirà allo scoperto?

