Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Tommaso Zorzi si sente perfetto. La sua amicizia con Rosalinda è studiata contro di me"

Dayane critica il comportamento assunto da Tommaso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati e apprezzati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il percorso intrapreso dall'influencer nella Casa di Cinecittà ci ha pensato Dayane Mello che, senza mezzi termini, ha criticato duramente l'avvicinamento tra lui e Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello critica duramente Tommaso Zorzi al Gf Vip

Dayane, rimasta in camera da letto con Samantha De Grenet e Carlotta Dell'Isola, è tornata a parlare del suo rapporto con Tommaso. Nonostante il riavvicinamento dopo il party brasiliano, la modella brasiliana ha rivelato alle sue compagne di gioco di sentire il ragazzo ancora più distante: "Non mi guarda mai, sembra che si metta in comepetizione con me".

Non solo. La Mello ha anche ammesso di avere molti dubbi riguardo l'amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Tommaso e Rosalinda: "È un'amicizia studiata contro di me, lei non c'entra niente con lui". "Se Tommaso si sveglia con l’umore sbagliato, è finita" ha dichiarato Carlotta, ancora scottata per la Nomination ricevuta durante l'ultima diretta da Zorzi.

"È concentrato su se stesso" ha aggiunto Dayane criticando duramente il comportamento di Tommaso "Non si fa carico del dolore degli altri, è qui solo per la sua carrriera". "È normale che a quell’età si è improntati a costruire il futuro. Avere ambizione non è un male" ha prontamente replicato Samantha cercando di difendere il ragazzo. "Anche con Carlotta sta usando la stessa indifferenza che aveva usato contro di me, senza conoscerla. [...] Solo lui si sente perfetto, le cose non si raggiungono con cattiveria" ha concluso la modella brasiliana.

