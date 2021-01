Grande Fratello Vip, Dayane Mello sulle nuove strategie: "Rosalindà sarà usata da loro fino alla fine"

Gossip TV

Dayane parla delle strategie messe in atto per le nomination della prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Tra tutti i concorrenti ancora in gioco, Dayane Mello sembra avere le idee ben chiare per quanto riguarda le nomination da fare in diretta.

La rivelazione di Dayane Mello sulle prossime nomination al Gf Vip

A distanza di alcune ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è lanciata in supposizioni sulle prossime Nomination, ipotizzando chi tra gli inquilini possa finire al televoto. "Noi quattro saremo le prossime opzioni" ha ammesso la modella brasiliana rivolgendosi alle sue compagne d'avventura Samantha De Grenet, Rosalinda Cannavò e Carlotta Dell’Isola.

"Se Dayane è la prima finalista, tutti i suoi voti ricadranno su di me" ha dichiarato Rosalinda. "Tra di loro non si nominano" ha rivelato Dayane rifendosi al gruppo formato da Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi per poi aggiungere "Se fate tre conti, è normale. Pierpaolo, Andrea Zelletta, Giulia, Tommaso. Siamo 5 contro noi 4. Cercheranno di mettere contro me e Rosalinda, me e te, me e lei".

La Mello poi, rivolgendosi alla Cannavò, ha confessato: "Ora che tu hai legato di nuovo con Tommaso, Stefania, può essere che ora loro vadano per esclusioni. Tu sarai quella usata da loro fino alla fine. Perché tu sei una di loro in questo momento". E ancora: "Comunque io mi prenderò la Nomination di tutti, anche quella di Maria Teresa, perché da quando ho salvato Samantha, il mio rapporto con lei è cambiato".

