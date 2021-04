Grande Fratello Vip, Dayane Mello su Tommaso Zorzi come opinionista dell'Isola dei Famosi: "Abile comunicatore"

Gossip TV

Dayane dice la sua su Tommaso nel ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi.

Momento d'oro per Tommaso Zorzi che, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, sta ricoprendo il ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi ed è al timone de Il Punto Zeta, il suo nuovo programma su Mediaset Play. Una carriera decisamente in ascesa per il giovane influencer milanese che è stata commentata dalla sua ex compagna di gioco Dayane Mello.

Le nuove dichiarazioni di Dayane Mello su Tommaso Zorzi

Intervistata da SuperGuidaTv, Dayane è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip impreziosita dalla presenza di Rosalinda Cannavò. Dopo gli ultimi scontri nella Casa, come sono i rapporti oggi tra le due ex gieffine? A rivelarlo è proprio la modella brasiliana: "Rosalinda è una persona con chi ho condiviso molto. Anche oggi, continuo a provare un profondo rispetto e affetto per lei".

Tra i suoi ex compagni di gioco anche Tommaso, che attualmente ricopre il ruolo di opinionista della nuova edizione dell'Isola dei Famosi insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. "Non ho seguito bene L’isola dei famosi. Quello che posso sicuramente dire è che Tommaso è un abile comunicatore, capace di intrattenere e molto divertente quindi immagino che nel ruolo di opinionista ci stia bene" ha confessato la modella brasiliana.

Leggi anche La confessione di Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò e Dayane Mello dopo il Gf Vip

Alla domanda se le piacerebbe anche a lei un giorno coprire il ruolo di opinionista, Dayane ha rivelato: "Non escludo nulla. Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.