Grande Fratello Vip, Dayane Mello su Giulia Salemi: "È stata la mia valvola di felicità"

Le dolci parole di Dayane per Giulia, l'inaspettata confessione al Grande Fratello Vip.

Tra tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha stretto un rapporto molto speciale con Dayane Mello. Nel corso di questi mesi nella Casa, le due ragazze hanno litigato tanto, ma poi davanti alle cose importanti della vita, come la scomparsa improvvisa di Lucas, si sono sempre ritrovate.

Dayane Mello spiazza su Giulia Salemi al Gf Vip

Il percorso di Dayane al Grande Fratello Vip è stato caratterizzato anche dalla bellissima amicizia nata con Rosalinda Cannavò. Tra alti e bassi, infatti, le due concorrenti si sono sempre sostenute a vicenda. Con la morte del fratello Lucas, però, Dayane ha trovato sollievo inaspettatamente in Giulia, che è riuscita con i suoi modi a farla distrarre e farla sorridere.

Parlando con Tommaso Zorzi, infatti, la Mello gli ha rivelato come la Salemi sia stata molto importante per lei in questo periodo così difficile: "Ad un certo punto non me ne fregava niente di Giulia, mi davano fastidio i suoi scherzi, la sua persona, poi mi sono ricreduta e mi sono riavvicinata a lei perché quando è morto mio fratello è stata l’unica che mi faceva ridere di pancia".

"Sentire questa sensazione mi ha fatto bene, io pensavo che avrei fatto altre tre settimane di me**a, invece lei è stata la mia valvola di felicità. Io guardo il suo sorriso, che prima mi dava fastidio, che adesso mi riempie" ha aggiunto Dayane dedicando parole di grande affetto a Giulia. Una vera e propria dedica d'amore che ha colpito i fan delle due concorrenti del Gf Vip e che ha risollevato l'umore dell'influencer.

