Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Stefania e Maria Teresa cercano di andare d'accordo per far felice Tommaso"

L'inaspettata rivelazione di Dayane al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello è tornata all'attacco contro Maria Teresa Ruta. La modella brasiliana, dopo aver criticato il comportamento assunto dalla conduttrice, ha rivelato di non credere molto all’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip con Stefania Orlando.

Dayane Mello spiazza al Gf Vip, l'insinuazione su Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando

Parlando con Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola e Rosalinda Cannavò, Dayane ha rivelato di avere ancora molti dubbi su Maria Teresa. La modella brasiliana è convinta che la conduttrice faccia in modo di essere sempre in tutte le dinamiche del Grande Fratello Vip per far parlare di sè: "Dice certe frasi per mettere in difficoltà…Vuole far passare noi per cattivi…Lei è in tutte le dinamiche perchè vuole esserci…[...] Ha bisogno di creare dinamiche con noi per risaltare".

Non solo. La Mello ha poi continuato mettendo in discussione anche il rapporto nato al Gf Vip tra la Ruta e la Orlando, asserendo di pensare che le due donne vadano d’accordo solo ed esclusivamente per rendere felice Tommaso Zorzi. "C’è questo rapporto con Stefania che sembra che si amano…Ma non è così…Loro cercano semplicemente di andare d’accordo per far felice Tommaso…" ha confessato Dayane spiazzando le altre concorrenti.

Dayane si è anche chiesta come faccia Maria Teresa ad essere sempre così attiva senza mai mostrare la sua fragilità: "E’ attaccata alla spina 24 ore su 24, poi vedi che però piange sotto il letto…Io ho bisogno dei miei momenti, lei no…Non è normale". Parole molto forti che siamo sicuri Alfonso Signorini affronterà nella prossima puntata del Gf Vip.

