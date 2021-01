Gossip TV

Dayane Mello sta fingendo con Tommaso Zorzi? Salvo Veneziano lancia una pesante accusa alla prima finalista del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello ha preso le parti di Tommaso Zorzi, voltando le spalle a Giulia Salemi, spiazzando i fan del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana non ha mai riservato parole di miele all’influencer milanese e c’è chi crede che questo cambio improvviso sia dovuto ad una sordida strategia. Dayane sta mentendo per ingannare Zorzi e portalo nella sua trappola?

Grande Fratello Vip, Dayane Mello prende in giro Tommaso Zorzi?

Sul fatto che Dayane Mello si muova con maestria tra gli intrighi della Casa di Cinecittà non vi è dubbio alcuno. La bella modella brasiliana è stata eletta dal pubblico come la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e ora può tirare un sospiro di sollievo. La Mello spera che Rosalinda Cannavò possa raggiungerla in Finale, per coronare un percorso intenso che le ha viste unite anche nelle situazioni più spiacevoli.

Quando Giulia Salemi ha deciso di penalizzare Tommaso Zorzi per privilegiare il fidanzato Pierpaolo Pretelli durante le ultime Nomination, in Casa è scoppiato il caos e l’influencer milanese non ha nascosto la sua frustrazione. Sebbene Dayane non abbia un legame particolarmente forte con Zorzi, pur ammettendo di stimare il suo percorso e il suo carisma, la modella ha tradito la Salemi schierandosi con Tommaso. Una scelta che ha lasciato tutti di sasso, dal momento che la Mello sembrava sinceramente intenzionata a coltivare l’amicizia con Giulia piuttosto che ad esporsi per difendere un concorrente con il quale ha fatto un viaggio parallelo che si è intersecato ben poche volte.

Anche Salvo Veneziano ha trovato strano il cambiamento repentino della Mello e ha attaccato la modella, postando sui social un video che la ritrae intenta a parlar male di Zorzi. “Guardate bene questo montaggio, sarà amicizia vera? Dopo quattro mesi ancora strategie di gioco? Noi dopo 3 mesi eravamo diventati una famiglia e dopo 20 siamo tutti ancora in contatto - ha tuonato Salvo - Grandissima amica di Tommaso Zorzi ma solo in diretta però”. Al momento Dayane sembra essere sincera, forse libera dalla paura di dover lasciare il Gf Vip è riuscita ad esternare i suoi reali sentimenti, ma nella Casa più spiata d'Italia tutto può cambiare molto velocemente.

