Grande Fratello Vip, Dayane Mello smaschera Rosalinda Cannavò: "Le piace Francesco Oppini"

Gossip TV

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono sempre più lontane e la modella brasiliana fa una confessione sull'amica e Francesco Oppini, spiazzando i fan del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono ai ferri corti e vivono la distanza, causata dalla fortissima crisi, in modo molto diverso. Mentre l’attrice siciliana si mostra fragile e accetta remissiva il volere dell’amica, la modella brasiliana cerca confronto in Sonia Lorenzini e spara a zero sulla Cannavò rivelando un segreto scioccante.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello crudele con Rosalinda

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò stanno attraversando un momento di forte down, scatenato da molteplici fattori e dall’arrabbiatura della modella brasiliana. La Mello, infatti, non ha mai perdonato all’amica di essersi mostrata fragile davanti agli altri inquilini della Casa, dando loro modo di pensare che Dayane potesse approfittare di lei. La gieffina non riesce a digerire la mancanza di solidarietà e coraggio mostrata da Rosalinda e le rinfaccia di essere stata esclusa a lungo solo per colpa sua.

Proprio quando la situazione sembrava essere tornata all’originario equilibrio, complice il forte sentimento di amicizia che lega le concorrenti del Grande Fratello Vip, la Cannavò ha gelato tutti facendo il nome di Sonia Lorenzini alla Nomination settimanale. Dayane è rimasta nuovamente delusa, dal momento che lei ha legato moltissimo con Sonia e sa che l’ex tronista di Uomini e Donne si è resa molto disponibile anche con Rosalinda in un momento di crisi profondo.

Dayane fa una rivelazioni shock su Rosalinda al Gf Vip

Ma le problematiche non finiscono qui. Se Dayane poteva anche accettare e superare il voto dell’amica, non può di certo permettere che qualcuno la accusi di essere bugiarda a causa delle confessioni su Mario Ermito. Dopo la Puntata, Rosalinda ha dichiarato di non aver mai detto a nessuno di aver trascorso una serata con l’affascinante attore, come invece professato dalla Mello. Inevitabilmente è scoppiato l’ennesimo scontro e le due amiche si sono allontanate. Mentre Rosalinda vuole una pausa da questo rapporto, Dayane semina tempesta lamentandosi della siciliana con Sonia Lorenzini e facendo una rivelazione inaspettata sul suo conto. “Rosalinda mi ha detto una volta che le piacciono i simpaticoni e infatti le piaceva Francesco perché la faceva ridere”, ha confessato la modella.

Insomma, l’amicizia speciale tra le due gieffine è in crisi e potrebbero essere state dette troppe cose per poter tornare indietro. Spinta dall'aria natalizia che dona coraggio e compassione, Sonia ha cercato il confronto con Rosalinda e le due sembrano aver trovato un equilibrio, nonostante la Lorenzini ha ammesso ripetutamente di non potersi più fidare della siciliana.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.