Grande Fratello Vip, Dayane Mello si spoglia Nuda davanti ad Andrea Zelletta: la reazione dell'ex tronista (VIDEO)

Gossip TV

Dayane Mello si cambia nella camera da letto senza prestare attenzione ad Andrea Zelletta. Il nuovo inquilino della casa del Grande Fratello ha una reazione inattesa.

La bellezza di Dayane Mello rischia di mettere in crisi i maschi della Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana si spoglia nuda davanti ad Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, mentre cambia abito nella camere in comune, e l’ex Velino non nasconde di sentirsi attratto dalla coinquilina. Dayane potrebbe distogliere Zelletta dalla sua Natalia Paragoni?

Grande Fratello Vip, Dayane Mello stuzzica Zelletta con il suo Lato B

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è appena iniziata e già sta facendo molto discutere. Nel corso della Prima Puntata del reality show, condotto da Alfonso Signorini, sono entrati i primi Vip che soggiorneranno nella lussuosa casa di Cinecittà. Per alcuni di essi, tuttavia, l’impatto iniziale con questa nuova avventura non è stato dei migliori. È il caso di Patrizia De Blanck, furiosa con la produzione dopo neppure 24 ore, per non aver spento le luci durante il suo sonno ristoratore.

Anche Adua Del Vesco sta vivendo una crisi interiore. L’attrice ha svelato dei retroscena sull’ex Massimiliano Morra, con il quale dovrà condividere l’avventura al GF, e ha messo in chiaro di non voler aver con lui alcun rapporto perché troppo ferita dal suo comportamento. Infine, disperata per la mancanza dei suoi adiratissimi cagnolini, Flavia Vento ha abbandonato il reality show ancor prima di iniziare veramente ad ambientarsi ed è stata sommersa dalle critiche della De Blanck.

Grande Fratello Vip, la reazione di Andrea Zelletta al corpo nudo di Dayane Mello

Pochi minuti fa, Andrea Zelletta ha raccontato di un particolare risveglio mattutino, offerto dalla visione del corpo nudo della bellissima Dayane Mello. La modella brasiliana, protagonista della prima lite in Casa, si è spogliata senza fare attenzione a Paolo Pretelli e Zelletta, che dormono proprio affianco al suo letto. Mentre l’ex Velino non ha nascosto di trovarla molto sensuale e affascinante, ed è stato invitato da Matilde Brandi ad esporsi, Andrea ha coperto le nudità di Dayane per rispetto alla sua amatissima Natalia Paragoni.

La coppia, che si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne, è molto salda e l’ex corteggiatrice ha dimostrato la sua grande gelosia nei confronti del fidanzato. Per non permettere a nessuno di dubitare delle sue intenzioni, Zelletta racconta di aver distolto subito la sua attenzione dal Lato B della Mello. Nel frattempo, il pubblico si chiede se Pretelli troverà il coraggio di avvicinarsi alla brasiliana e se nascerà tra loro una storia d’amore.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip