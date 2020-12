Grande Fratello Vip, Dayane Mello si sfoga su Rosalinda Cannavò ma i Concorrenti non apprezzano

Gossip TV

Dayane Mello fa il punto della situazione sull'amicizia con Rosalinda Cannavò, ma i concorrenti del Grande Fratello Vip non sembrano concordare.

La faida tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha finito, inevitabilmente, con il coinvolgere i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Conclusa la Puntata, la modella brasiliana ha spiegato le sue ragioni agli inquilini della Casa che non sono sembrati troppo persuasi dalle parole di Dayane e credono che lei voglia rigirare la situazione a suo favore.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello si sfoga su Rosalinda Cannavò

Dayane Mello o Rosalinda Cannavò? Le scommesse sono aperte nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha ammesso di essersi allontanata dall’amica dopo che quest’ultima ha spedito in Nomination Sonia Lorenzini, nonostante la tronista fosse stata molto gentile con lei poche ore prima. Dopo aver scoperto le ipotesi, piuttosto velenose, di Dayane sul suo conto, Rosalinda sembra intenzionata a chiudere per sempre. L’attrice siciliana non può perdonare le malelingue della Mello e crede che lei stai facendo un doppio gioco, scegliendo di allontanarsi solamente perché l’attrice non è più una delle concorrenti più forti del reality show di Canale5.

Conclusa la Puntata, la Mello ha deciso di sfogarsi con gli inquilini della Casa spiegando il motivo del suo allontanamento. Dayane ha ribadito di essere rimasta male per Sonia, nonostante possa giustificare Rosalinda ritenendola gelosa del rapporto che stava instaurando con la nuova arrivata. Inoltre, il continuo malumore della Cannavò sembra avere un effetto estremo sulla modella, che ha confessato di essersi allontanata per non venire influenzata dai tormenti dell’animo fragile della siciliana.

Le parole di Dayane Mello non convincono i concorrenti del Grande Fratello Vip

A proposito di Mario Ermito, invece, Dayane ribadisce di aver riportato quello che Rosalinda le ha detto solo nel momento in cui lei stessa ha iniziato a parlarne apertamente in casa. Secondo la gieffina, infatti, la Cannavò avrebbe dovuto tacere su una situazione pregressa che potesse mettere a rischio il suo rapporto con Giuliano, dunque è lei ad aver voluto che in Casa si parlasse della sua vita privata solo per essere al centro dell’attenzione.

Concluso il lungo monologo, Dayane si reca nella stanza da letto e i presenti ammettono di non essere affatto d’accordo con la sua spiegazione. Secondo Giulia Salemi, proprio a dispetto del fatto che Rosalinda stesse attraversando un periodo no, Dayane avrebbe dovuto sostenerla in quanto amica. Andrea Zelletta, invece, si schiera apertamente dalla parte dell’attrice, lasciando intendere che Dayane stesse giocando con i suoi sentimenti. Al Gf Vip è momento di schierarsi dunque, signori, fate il vostro gioco.

