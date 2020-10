Gossip TV

Dayane Mello e Stefania Orlando di aver manipolato alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, e di metterla in cattiva luce anche con Francesco Oppini.

È scontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni Francesco Oppini si è confidato con Stefania Orlando sulla situaizone critica con la modella brasiliana, e Dayane Mello crede che la presentatrice stia cercando di separarla dal gruppo e dal figlio di Alba Parietti.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Stefania Orlando

Momento di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Poco prima della puntata, Dayane Mello confessa pubblicamente di essere piuttosto furiosa con Stefania Orlando. Il motivo? La presentatrice avrebbe detto a Francesco Oppini di allontanarsi da lei per non far ingelosire la sua fidanzata. Secondo la modella brasiliana, la Orlando è in grado di manipolare le dinamiche del gioco con estreme eleganza e sta cercando di escluderla dal gruppo, parlando sempre della sua bellezza in modo negativo.

Stefania ha tentato di difendersi, spiegando che le sue sono semplici battute che celano complimenti ma ribadendo che lei, al posto della fidanzata di Oppini, sarebbe molto gelosa del loro rapporto. Nonostante le spiegazioni della gieffina, Dayane sembra essere certa che sia una doppiogiochista e ne parla anche con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Stefania Orlando sotto accusa al Grande Fratello Vip

I due attori spiegano alla Orlando che la brasiliana soffre molto i commenti sul suo aspetto estetico, perché spesso è giudicata per questo. La situazione sembra delicata, soprattutto a poche ore dalla Puntata e, soprattutto, dalle Nomination. Oppini, nel frattempo, è stato richiamato da alcuni compagni che hanno notato che tra lui e la modella continuano ad esserci rapporti equivoci. Francesco è certo che la sua fidanzata capirà la situazione, mentre tutti sono contro la Mello per le sue continue avances al gieffino.

Sembra che i gieffini dovranno mantenere la calma più a lungo del previsto. La data della Finale slitta, mettendo a rischio la versione Nip di Barbara d'Urso, a febbraio 2021. La decisione della rete è stata accolta con entusiasmo dai fan del reality show, condotto da Alfonso Signorini, che a breve potrebbe ospitare nuovi inquilini!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip