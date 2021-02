Grande Fratello Vip, Dayane Mello scettica sui Prelemi: "Sono ormoni, gli ha buttato la f**a addosso"

Gossip TV

Dayane Mello si mostra molto scettica sui Prelemi, poi attacca Giulia Salemi dopo la Puntata del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono realmente innamorati o è stata la convivenza forzata a portare alla nascita di questa storia d’amore? Secondo Dayane Mello non c’è un reale sentimento a legare la discussa coppia dei Prelemi. La modella brasiliana ha il dente avvelenato con l’influencer italo-persiana, e dopo la Puntata si sfoga sull’atteggiamento della coinquilina con parole decisamente piuttosto dure.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello lapidaria sui Prelemi

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è argomento di dibattito al Grande Fratello Vip. Se da una parte a preoccupare Giulia c’è il fantasma di Elisabetta Gregoraci, gelata dalla frase shock di Alfonso Signorini durante l’ultima Puntata del reality show di Canale5, dall’altra ci sono i dubbi degli inquilini di Cinecittà che non vedono trasparenza a proposito di questo tanto decantato sentimento.

A nulla servono le dichiarazioni d’amore del Pretelli, che giura di aver trovato la donna della sua vita nella Casa più spiata d’Italia, nonostante negli ultimi giorni Giulia gli abbia creato non pochi problemi con i suoi repentini cambiamenti d’umore. Dayane Mello si mostra profondamente scettica nei confronti dei Prelemi, tanto amati dal pubblico che li osanna come coppia dell’anno. Interrogata da Samantha De Grenet, una volta conclusa la lunga diretta in prima serata, la Mello ha ammesso: “Credo che sono gli ormoni, amore è una parola troppo grande. Lui ha avuto un colpo di fulmine per la Gregoraci, per la Salemi è una cosa più spensierata. Se io sto tutto il giorno attaccata e ti butto la f**a addosso, è normale che uno ha voglia”.

Gf Vip, Dayane Mello torna all'attacco contro Giulia Salemi

Un giudizio senz’altro lapidario quello di Dayane, forse dettato anche dalle ultime discussioni con Giulia. Dopo i fraintendimenti con Tommaso Zorzi, che si è scagliato contro la Salemi poche ore fa, la Mello si è schierata dalla parte del milanese e ha voltato le spalle alla nascente complicità con la fidanzata del Pretelli. Non paga, la Mello si è scontrata nuovamente con Giulia accusandola di essere una ‘morta di fama’.

Insomma, la situazione al Gf Vip è delicata e si stanno creando rapidamente fazioni sempre più accanite in vista della Finale. Dopo la Puntata c'è un altro terzetto che potrebbe scoppiare, anche a causa delle parole di Dayane. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che hanno voltato le spalle a Maria Teresa Ruta poiché infastiditi dal suo voler passare da vittima in ogni situazione.

