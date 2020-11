Grande Fratello Vip, Dayane Mello riconquista Francesco Oppini con una Lettera

Gossip TV

Dayane Mello invia una lettera a Francesco Oppini, che perdona la concorrente del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello ha deciso di recuperare il suo rapporto con Francesco Oppini. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono allontanati nelle ultime settimane, e la modella ha provato a riconquistare il figlio di Alba Parietti con una lettera sincera. Oppini perdonerà la Mello?

Grande Fratello Vip, Dayane Mello scrive una lettera a Francesco Oppini

Dayane Mello e Francesco Oppini hanno stretto un bel rapporto durante le prime settimane di permanenza al Grande Fratello Vip. La vicinanza è risultata molto sospetta, al punto che si è a lungo parlato di Flirt, smentito poi da Francesco che ha ribadito di essere molto innamorato della sua fidanzata Cristina. Oppini ha rivelato di voler diventare padre, durante l’incontro in Puntata con la madre Alba Parietti, mentre la Mello ha insinuato che il gieffino fosse attratto da Tommaso Zorzi.

L’influencer e Francesco sono molto amici, si confidano a lungo su questioni delicate e private e, nonostante qualche scaramuccia, hanno dimostrato di essere molto affiatati. Oppini è andato su tutte le furie per l’insinuazione di Dayane e ha chiuso i rapporti, che si erano freddati già nelle settimane precedenti.

Francesco Oppini perdona Dayane Mello al Gf Vip

La Mello, che ha criticato i suoi compagni, si è pentita e ha deciso di tentare il tutto per tutto scrivendo una lettera a Oppini. La modella ha incaricato Zorzi di consegnare all’amico la preziosa missiva, che Francesco ha accolto con grande sorpresa. La Mello ha ammesso di essersi sentita molto ferita dalle parole del gieffino, che l’ha accusata di essere in cerca di una love story per garantirsi la permanenza al Gf, ma si è anche scusata per aver esagerato in Puntata.

La lettera ha funzionato e Francesco ha chiesto a Dayane un confronto faccia a faccia, durante il quale i toni si sono distesi e la tregua è stata sancita, nonostante lo scetticismo di Tommaso. La pace sarà duratura o i due gieffini sono destinati a vivere in modo separato l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia?

