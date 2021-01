Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Quella di Stefania Orlando non è gelosia per Tommaso Zorzi, ma strategia" (VIDEO)

Gossip TV

Dayane critica al Grande Fratello Vip il comportamento assunto da Stefania nei confronti di Tommaso.

La lite scoppiata al Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ha letteralmente stravolto gli equilibri della Casa di Cinecittà. A criticare il comportamento assunto dalla bionda showgirl nei confronti dell'influencer ci ha pensato Dayane Mello, che l'ha accusata di essere una stratega.

Dayane Mello critica Stefania Orlando al Gf Vip

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Stefania e Tommaso. I due amatissimi e seguitissimi concorrenti della quinta edizione del reality show di Canale 5 si sono resi protagonisti di una nuova lite che ha spiazzato tutti. Il motivo? L'avvicinamento inaspettato del giovane influencer milanese a Dayane che ha fatto letteralmente perdere le staffe alla conduttrice.

La Mello, che è stata la causa scatenante della discussione tra la Orlando e Zorzi, ha poi deciso di confrontarsi con il suo amico Mario Ermito. "Stefania è sempre incollata a Tommaso perché sa che è un personaggio fortissimo, e adesso fa la gelosa solo per attirare l’attenzione su di lei perché non accetta che in questa serata siamo stati noi i protagonisti" ha dichiarato la modella brasiliana criticando duramente il comportamento assunto da Stefania al Gf Vip.

Dayane ha poi continuando il suo sfogo accusando Stefania di reagire così non per gelosia, ma solo per strategia: "Ma non è gelosia la sua, è solo per strategia, per avere una clip". Ad assecondare il discorso della modella è Mario, che dopo averla ascoltata con molta attenzione, ha affermato: "L’impero inizia a sgretolarsi". "Lui è un ragazzo buono e non è giusto, lei lo sta manipolando" ha concluso la Mello facendo riferimento a Tommaso.

