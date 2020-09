Gossip TV

Dayane Mello è una delle concorrenti ufficiali della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e ha una confessione da fare prima della Prima Puntata su Canale 5.

Dayane Mello è una delle concorrenti ufficiali della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La bellissima modella brasiliana ha deciso di mettersi in gioco nel reality show di Alfonso Signorini e, prima di varcare la soglia rossa di Cinecittà, confessa di provare un forte sentimento di nostalgia per la lontananza da sua figlia Sofia.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello fa una confessione sulla figlia Sofia

Ormai habitué agguerrita dei reality show, la modella brasiliana Dayane Mello entra nella casa del Grande Fratello Vip con un obiettivo ben preciso: vincere. Solo pochi mesi fa, abbiamo visto Dayane alle prese con l’ottava edizione di Pechino Express, dove a partecipato insieme alla collega e amica Ema Kovac, classificandosi terza dopo un viaggio incredibile.

La Mello è indubbiamente una donna bellissima e affascinante, e la sua partecipazione ai reality ha permesso di conoscere anche il lato più sensibile e dolce della brasiliana. Una dolcezza che è riservata, in gran parte, all’amatissima figlia Sofia, nata dalla relazione con Stefano Sala.

Grande Fratello Vip, la dedica di Dayane Mello alla figlia Sofia

Prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà, la Mello ha dedicato un pensiero speciale proprio alla piccola di casa, che oggi come tanti bambini in Italia, torna sui banchi di scuola dopo il lungo lockdown.

Il mio cuore inizia a piangere mi mancherai così tanto piccola mia Da quando sei nata che faccio sacrifici ed assolutamente tutto per te. So che passeremo del tempo separate ma sai tutto il mio sacrificio e tutto ciò che faccio è per te, niente nella mia vita avrebbe avuto un senso se non fosse stato per te- ha confessato Dayane, rivolgendosi poi ai fan - Oggi è una giornata molto particolare e importanti. Mia figlia è il suo primo giorno di scuola e anche la prima puntata del Grande Fratello. Voglio il mio supporto e io non vi deluderò.

Di certo i sostenitori della modella hanno imparato a conoscerla nel tempo e non c’è da escludere che sarà proprio lei a conquistare la vittoria. Al momento, inoltre, sembra che Dayane sia single dopo la rottura con Gianmaria Antinolfi, ex flirt di Belen Rodriguez. Durante la frequentazione tra l’argentina e il partenopeo, la Mello ha messo in guardia Belen dal momento che sembra che il giovane imprenditore sia a caccia di visibilità e non d’amore. Del resto la liaison tra l’Antinolfi e la Rodriguez è durata un battito di ciglia, e chissà che non sia proprio a causa della reputazione del partenopeo.

