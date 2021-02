Grande Fratello Vip, Dayane Mello prende le distanza da Rosalinda Cannavò: "Qualcosa tra me e lei è cambiato" (VIDEO)

Gossip TV

Dayane torna a criticare Rosalinda per la nomination fatta durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip.

L'amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è davvero giunta al capolinea? Il rapporto tra le due ragazze si è raffreddato dopo l’avvicinamento della giovane attrice ad Andrea Zenga, ma a peggiorare la situazione è stata la scelta di Rosalinda di nominare Giulia Salemi.

Dayane Mello critica Rosalinda Cannavò al Gf Vip

La scelta di Rosalinda di mandare Giulia al televoto ha letteralmente spiazzato Dayane, che ha confessato ai suoi compagni di gioco di non riuscire più a fidarsi di lei. Parlando con Pierpaolo Pretelli, la modella brasiliana si è detta delusa dal comportamento dell'attrice e agitata per la possibilità che l'influencer venerdì possa abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.

"Sarebbe andata in Nomination lo stesso, ma da Rosalinda non me lo aspettavo" ha dichiarato Pretelli ammettendo così di esserci rimasto molto male del gesto della Cannavò. "In questo momento mi sono staccata da Rosalinda, non la voglio influenzare, però non voglio fare finta che vada tutto bene, io non sto bene, perchè non condivido questa scelta, perché se nella sua scala d’affetti non c’e giulia, allora non è stata vera" ha aggiunto la Mello.

"Non puoi accantonare le persone. È stata fredda. Poteva scegliere Samantha, Stefania..È stata strategia, ma infatti qualcosa tra me e lei è cambiato" ha continuato Dayane criticando Rosalinda. "Lo credo anche io, non può paragonare il rapporto che aveva con Giulia, con quello che ha altre persone. L’ha fatto solo per gioco" ha concluso Pierpaolo visibilmente dispiaciuto per Giulia.

