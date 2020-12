Grande Fratello Vip: Dayane Mello minaccia di abbandonare la Casa, la reazione di Stefania Orlando

Gossip TV

Dayane minaccia scherzosamente di voler lasciare il Grande Fratello Vip, Stefania sta al gioco e la implora di restare.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Rosalinda Cannavò ha letteralmente perso le staffe con Dayane Mello, che subito dopo la diretta ha minacciato scherzosamente di abbandonare la Casa di Cinecittà.

Dayane Mello pronta a lasciare il Gf Vip? La gag con Stefania Orlando dopo la diretta

Dayane è stata la protagonista indiscussa dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 28 dicembre 2020 su Canale 5. Prima il bacio con Andrea Zenga e poi il rapporto con Adua Del Vesco. La modella brasiliana ha passato tutta la settimana a parlare male di Rosalinda e questo suo comportamento non è passato inosservato ad Alfonso Signorini che ha voluto affrontare l'argomento in diretta.

La clip mostrata da Signorini ha letteralmente fatto infuriare la Cannavò, che credeva di aver trovato un'amica nella Mello: "Sono sconvolta. [...] Adesso che sto iniziando ad acquisire consapevolezza su me stessa non vado più bene per Dayane, sarò un giocattolo usato e vecchio da mettere da parte. [...] Sono me stessa, e se a te non sta bene va bene lo stesso, mi amo così come sono". Ma Rosalinda non è stata l'unica ad attaccare pesantemente Dayane. Anche Francesco Oppini, in collegamento dallo studio del Gf Vip, non ha perso l'occasione per dire la sua: "Dayane si è avvicinata ai nuovi perché non la conoscono. Lei ad un certo punto prende e sparisce, ti lascia lì come una pezza da piedi".

Leggi anche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ai ferri corti, lite in diretta al Gf Vip

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Dayane, reduce da una serata molto difficile, ha scherzosamente minacciato di abbandonare la Casa: "Vado via. Stefania, per favore trattienimi perché voglio andare". "Se non ci fosse Dayane, possiamo dirlo perché non siamo migliori amiche, con chi litigherei?" ha replicato Stefania Orlando. "Io pensavo di essere nominata da tutti" ha confessato la Mello, felice di aver evitato la nomination.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.