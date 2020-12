Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Io odio le strategie, hanno tutti paura del voto"

Gossip TV

Dayane critica con Samantha De Grenet alcuni atteggiamenti ambigui assunti dai veterani della Casa del Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 21 dicembre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show giunto alla sua quinta edizione. Nell'attesa, Dayane Mello ha confidato a Samantha De Grenet alcuni atteggiamenti ambigui assunti dai veterani della Casa di Cinecittà.

La confessione di Dayane Mello al Gf Vip

Nuove confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Dayane, infatti, ha deciso di prendere le distanze dai compagni di gioco, confessando a Samantha di aver visto un atteggiamento molto competitivo: "In cucina mi sono trovata in una situazione strana, i vecchi cercavano di influenzare i nuovi". Secondo la modella brasiliana, per alcuni veterani del gioco sarebbe naturale nominare i nuovi concorrenti.

"Il fatto che tu sia così decisa è importante, non è da tutti" ha affermato la De Grenet rivelando di trovarsi d'accordo con il suo pensiero. "Perchè io ho legato molto di più con le persone nuove che con chi convive con me da tre mesi [...] Hanno tutti timore del voto, io odio le strategie, preferisco vivere ogni giorno senza pesantezza" ha prontamente replicato la Mello.

Stando alle parole della modella brasiliana, le imminenti Nomination sembrano agitare molto i concorrenti del Grande Fratello Vip. "Fai bene a viverla così, hai capito che questa non è la vita vera, gli altri danno un peso diverso da te" ha confessato la showgirl. Nonostante il loro passato all'Isola dei Famosi, Dayane e Samantha sembrano aver trovato una nuova sintonia, che potrebbe dare una seconda opportunità al loro rapporto di amicizia.

