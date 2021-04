Grande Fratello Vip, Dayane Mello innamorata: ecco chi è il nuovo Fidanzato della gieffina

Gossip TV

Continuano i rumors sul ritorno di fiamma di Mario Balotelli e Dayane Mello, pizzicati insieme per le strade di Milano. La finalista del Grande Fratello Vip è tornata dal suo ex fidanzato.

Tra le protagoniste più amate e discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello continua a far parlare di sé, diventando un idolo anche in Brasile, grazie all’amore dimostrato dai fan che l’hanno sempre sostenuta durante il suo percorso in Casa. Sembra che dopo aver lasciato Cinecittà, la Mello si sia riavvicinata a Mario Balotelli e che i due ora facciano coppia fissa. Gli ultimi avvistamenti confermano il gossip: è ritorno di fiamma tra la modella e il noto calciatore.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Mario Balotelli insieme a Milano

Bella e piena di grinta, Dayane Mello ha conquistato la Finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella è stata fondamentale per le dinamiche del gioco, grazie al suo carattere decisamente focoso e ai suoi cambiamenti repentini di umore e di pensiero, che l’hanno portata a rinnegare amicizie e a stringere legami fortissimi con coloro che ritenere nemici giurati. La personalità complessa della Mello è piaciuta al pubblico che l’ha premiata salvandola più volte dalle Nomination. Ora, Dayane si gode la popolarità e approfondisce i rapporti con la sua terra natia ovvero il Brasile, dove ha scoperto di avere un plotone di sostenitori, ammettendo di voler collaborare con la tv locale in futuro.

Mentre la Mello si candida come nuova opinionista del Gf Vip, si vocifera che tra la modella e l’ex fidanzato Mario Balotelli ci sia stato un ritorno di fiamma. L’indiscrezione è stata approfondita anche da Roberto Alessi nel salotto di Ogni Mattina. “Al GF Vip è entrato anche il fratello di Enock. Lui fece una battuta da gran signore. Una cosa così volgare che non voglio ripetere. Si arrabbiarono tutti, tranne la diretta interessata. Questo perché adesso si vedono. La Mello e Balotelli si parlano davvero" , ha raccontato Alessi.

Il giornalista ha continuato: "Sembra che lei sia andata a prenderlo a Monza nel centro sportivo dove lui si allena con la squadra e poi sono stati avvistati in centro a Milano, in zona Brera. Sarebbero andati insieme a casa di Adriano Galliani, che sta passando un periodo di convalescenza dopo essere stato ricoverato per Covid. Quindi sono stati rivisti insieme e due indizi fanno una prova. Quindi è fatta, io sono felice per loro e spero che lui si comporti bene. Anche se tra lui e lei mi fa più paura Dayane Mello, perché è selvaggia”. Nessuna conferma da parte della presunta coppia, che forse vuole tenersi ancora per qualche tempo lontano dai riflettori in attesa di scoprire se la storia può funzionare o se si è trattato di un fuoco di paglia.

