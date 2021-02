Gossip TV

Dayane Mello riceve la visita di Alfonso Signorini, che entra nella Casa del Grande Fratello Vip per consolare la gieffina dopo la notizia del lutto.

L’annuncio della prematura scomparsa di Lucas, fratello di Dayane Mello, ha colpito profondamente il pubblico del Grande Fratello Vip e tutti i concorrenti della quinta edizione, che si sono stretti attorno alla modella. Anche Alfonso Signorini ha voluto incontrare Dayane e, sebbene le immagini non siano state trasmesse in diretta per rispetto di questo grande dolore, la gieffina ha rivelato cosa le ha detto il presentatore del reality show di Canale5.

GF Vip, Alfonso Signorini raggiunge Dayane Mello

Dayane Mello ha ricevuto una notizia sconvolgente, che ha lasciato tutti senza fiato. Lucas, fratello minore della concorrente del Grande Fratello Vip, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Il grave lutto della Mello ha colpito tutti i gieffini che hanno messo da parte incomprensioni e vecchi rancori, stringendosi attorno a Dayane e alla sua famiglia.

Dovendo trascorrere da solo diversi giorni di isolamento, senza la possibilità di raggiungere il Brasile per il funerale a causa della pandemia di Covid-19, Dayane è rimasta in Casa preferendo poter essere consolata dai suoi compagni di viaggio, piuttosto che essere lasciata sola durante questo delicato momento. La scelta della Mello è stata criticata, forse da chi non si rende conto che il lutto viene vissuto in maniera diversa da ognuno di noi. Nel frattempo, i Vip hanno deciso di abbandonare tutti insieme, per solidarietà a Dayane e perché ormai dopo questa notizia drammatica non sarebbe possibile passare un altro mese in Casa, creando dinamiche televisive e pensando al gioco.

Le parole di Alfonso Signorini a Dayane Mello

Il pubblico ha chiesto la chiusura del Gf Vip, sperando che il montepremi sia devoluto alla famiglia di Dayane per le spese del funerale di Lucas. Insomma, tutti a loro modo si sono mobilitati per sostenere la brasiliana e anche Alfonso Signorini ha deciso di entrare nella Casa per parlare con la gieffina. L’incontro è stato privato, tenuto lontano dalle telecamere per rispetto della Mello e del suo grande dolore.

“Mi ha fatto bene, Alfonso Signorini vi saluta tutti. Lui è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio. Che la vita è una parte del tutto - ha raccontato Dayane agli inquilini di Cinecittà - È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché p solo un passaggio. Abbiamo parlato del dolore e di questo momento, è stato molto umano”.

Un bel gesto quello di Signorini, che presto potrebbe trovarsi in una situazione scomoda se gli inquilini del Gf Vip dovesssero decidere di lasciare tutti insieme il reality show di Canale5, costringendo ad una Finale anticipata dopo mesi e mesi di reclusione forzata.

