Grande Fratello Vip, Dayane Mello in lacrime per Andrea Zelletta: "Mi sono pentita, ho sbagliato con te" (VIDEO)

Dayane chiede scusa ad Andrea dopo aver accusato Natalia di aver tradito il suo fidanzato.

Tempo di confessioni e confronti nella Casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello, dispiaciuta e provata del pettegolezzo rivelato su Natalia Paragoni in diretta, è scoppiata in lacrime in cerca di un chiarimento con l'ex tronista di Uomini e Donne.

Il confronto al Gf Vip tra Dayane Mello e Andrea Zelletta

A distanza di alcune ore dal confronto con Natalia, Dayane ha espresso ai suoi inquilini il dispiacere di aver ferito Andrea e ha minacciato di voler abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, però, è stata prontamente raggiunta dal fidanzato della Paragoni al quale ha spiegato: "Semplicemente Andrea tu devi anche capire che ho rinunciato a stare con mia figlia per fare un Natale qua, bello, felice. Io so che tu sei un bravo ragazzo, so che ti meriti le cose più belle del mondo, perché sei una persona buona. (…) Tu dici che è accaduto a te, ma siamo nella stessa casa. Io ti ho visto male… Mi sono pentita, so di aver sbagliato".

La Mello ha poi continuato ammettendo le sue colpe: "Come ho sbagliato con Elisabetta, ho sbagliato anche con te, sono gli scivoloni che ho fatto! Però te lo giuro e te lo assicuro, non è stato per fare un danno a te!". "Io non penso che tu sei persona cattiva che ha voglia di fare del male alle persone, questo non lo penso. Penso che tante volte non pensi cinque secondi prima di parlare e che quelle cose che ti vengono, ti vengono spontanee come se fossimo al di fuori di qui, perché al di fuori ovviamente non si scatena una cosa del genere" ha prontamente replicato Zelletta.

"A tante persone farebbe piacere sapere una cosa del genere" ha aggiunto Dayane provocando la reazione di Andrea: "Sì, ma non è il contesto giusto. È una doccia fredda, sono cose che secondo me vanno risolte al di fuori, sono insinuazioni pesanti, soprattutto su una base non concreta. Sulla base di un chiacchiericcio uno lancia una bomba, dove poi si sa che qui dentro io non posso avere dei chiarimenti, non posso scavare a fondo. Io sono una persona che non ha voglia di tirare fuori nomi, io i nomi li so, ma non ho voglia di tirarli fuori. Sono cose che sistemerò fuori. Io credo alla mia donna al 100%, ma ieri per me è stata una doccia fredda. [...] Tu hai sbagliato, mi hai chiesto scusa e vedo il tuo stato d’animo. Tu devi stare serena, non ti condanno, sarò io forte ad andare avanti e a cercare di non pensarci e chiarire tutte queste cose quando uscirò, con i diretti interessati, perché io so dove andare. Ma adesso non fare valige, non farti condizionare…".

