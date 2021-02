Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Ho dato tutto di me in questa Casa" (VIDEO)

Gossip TV

Dayane parla con Giulia delle difficoltà affrontate durante il suo percorso al Grande Fratello Vip.

Stasera, venerdì 19 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Una serata ricca di colpi di scena che vedrà scontrarsi al televoto due grandi colonne di questa edizione del reality show di Alfonso Signorini, ovvero Giulia Salemi e Stefania Orlando.

Dayane Mello fa un bilancio del suo percorso al Gf Vip

In attesa di scoprire il suo destino nella Casa del Grande Fratello Vip, Giulia si è confrontata con la sua amica Dayane Mello sulla crescita fatta fin ora e delle difficoltà affrontate durante il loro percorso nella Casa di Cinecittà. "Abbiamo passato le stesse cose, delusione, tristezza, rabbia, ansia però abbiamo superato tutto a testa alta" ha dichiarato la modella brasiliana.

"Abbiamo superato tutto a testa alta, è vero" ha ribadito la Salemi seguita dalla Mello, che ha fatto un bilancio della sua esperienza al Gf Vip: "È brutto per chi non ha sentito tutto quello che abbiamo sentito noi, sono stati troppo lineari. A me la vita lineare non piace, mi annoia. Ho dato il mio cuore in questa Casa, ho dato tutto di me. Ho dato amore e ho vissuto delusioni, ma sono felice quando vivo tutto ciò".

Leggi anche La confessione di Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi

Giulia ha poi continuato lasciandosi andare a elogi verso Pierpaolo Pretelli: "Mi sembra realmente di aver trovato l’anima gemella: c’è così tanta chimica e comprensione [...] Mi sento sempre in difetto, sbagliata, mentre lui mi capisce". "Tu vuoi essere accettata, io ho paura dell’abbandono" le ha detto Dayane spronandola ad andare sempre avanti a testa alta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.