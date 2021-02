Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha seguito la veglia funebre di Lucas e ha sentito il padre

Gossip TV

La modella sudamericana ha partecipato in videochiamata alla veglia del del fratello.

Dayane Mello nelle ultime ore trascorse nella Casa del Gf Vip, ha potuto seguire in videochiamata la veglia funebre del fratello Lucas, scomparso a soli 26 anni. La terribile notizia è stata due giorni fa, tramite il triste annuncio dato dal fratello Juliano. La modella brasiliana ha scelto di restare in Casa anche perché era impossibilita a raggiungere il Brasile per via delle restrizioni anti-covid.

Attorno al dolore di Dayane si sono stretti tutti i suoi compagni d'avventura e si sono mostrati tutti solidali e pronti a sostenerla. La produzione del reality, come ha reso noto Globo, ha concesso alla Mello di seguire la veglia funebre in videochiamata.

Dayane ha sentito tutti i suoi familiare e l'immensa vicinanza di amici e conoscenti in segno di vicinanza dopo il grave lutto. La modella ha sentito telefonicamente anche il fratello Juliano, il padre, l'ex compagno Stefano Sala e la piccola Sofia.

Nelle ultime ore si è molto discusso della decisione della Mello di restare nella Casa. A tal proposito, l'ex gieffino Salvo Veneziano ha dichiarato sui social: "Condoglianze. Purtroppo la vita è questa. Ps. posso sembrare cinico ma mi sorprende molto che non stai abbandonando la casa..?". Parole, quelle del pizzaiolo siciliano, molto discusse anche perché come giustamente detto da Stefania Orlando, Dayane dopo oltre quattro mesi di permeanza nella Casa, sente alcune persone come parte della sua famiglia, in particolare Rosalinda Cannavò.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.