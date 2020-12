Gossip TV

Dayane Mello non ha gradito le motivazioni di Tommaso Zorzi durante la Nomination al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello è finita, di nuovo, in Nomination e sembra proprio non aver gradito le motivazioni che Tommaso Zorzi ha fornito ad Alfonso Signorini e al pubblico durante la Puntata, quando ha fatto il nome della modella brasiliana per il televoto. Si prepara l’ennesima guerra nella Casa più spiata d’Italia?

Grande Fratello Vip, Dayane Mello pronta a vendicarsi dopo le Nomination

Dayane Mello continua il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, tra alti e bassi. La modella brasiliana è tra le favorite per la vittoria finale, nonostante i suoi compagni di viaggio continuino a spedirla al televoto senza farsi troppi scrupoli. La Mello non convince, infatti, a causa dei suoi repentini cambiamenti di umore che finiscono con il destabilizzare tutti gli inquilini di Cinecittà. Dopo aver chiuso con Francesco Oppini, che ha accusato la modella di spettegolare sul loro rapporto mettendo in pericolo la sua storia d’amore con la compagna Cristina, la Mello si è avvicinata a Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana è finita al centro delle polemiche dopo aver rivelato la verità sul suo passato, confessando che la sua storia d’amore con Massimiliano Morra era una favola di cartone. Mentre la Cannavò affronta Mario Ermito dopo i pettegolezzi sul loro presunto flirt, Dayane è piuttosto infastidita dall’esito delle Nomination e dalla spiegazione fornita da Tommaso Zorzi.

L'ira di Dayane Mello contro Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip

Secondo la modella, infatti, ognuno dovrebbe prendersi la responsabilità di dire che il loro voto è dato da simpatia o antipatia, rinunciando a nascondersi dietro giustificazioni piuttosto superficiali. Dayane ignora che anche Zorzi è furioso per la Nomination, e crede che la brasiliana lo abbia puntato continuano a votarlo senza una reale motivazione. Insomma, tra Dayane e Tommaso l’aria si fa elettrica e dopo che Stefania Orlando e Samantha De Grenet hanno litigato per uno scolapiatti, c’è da aspettarsi di tutto. Nel frattempo, la Mello ha rimproverato a Rosalinda di averla coinvolta nei pettegolezzi su Mario, per poi far ricadere la colpa su di lei. La bellissima modella rinfaccia all'amica la sua incapacità di assumersi le sue responsabilità, soprattutto in una situazione in cui lei non c'entra nulla. I problemi con Ermito si rifletteranno sul rapporto d'amicizia e la Mello prenderà nuovamente le distanze dall'attrice siciliana?

