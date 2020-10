Grande Fratello Vip, Dayane Mello furiosa con Guenda Goria: c'entra Franceska Pepe (VIDEO)

Gossip TV

Dayane Mello si infuria per il discorso di Guenda Goria su Franceska Pepe, e si sfoga con Adua Del Vesco e Matilde Brandi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Franceska Pepe continua a dividere i protagonisti del Grande Fratello Vip. I concorrenti della quinta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, sono agguerriti e mal sopportano le battute di Franceska Pepe che riesce a creare scompiglio, pur non essendo più una coinquilina di Cinecittà. Dayane Mello, infastidita dal discorso di Guenda Goria, sbotta e se ne va furiosa durante il pranzo.

Franceska Pepe divide ancora la Casa del Grande Fratello Vip

Sebbene sia stata ufficialmente eliminata, e non tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip, la frizzante Franceska Pepe è ancora argomento principale di discussione tra i protagonisti del reality show di Canale5. Nel corso dell’ultima Puntata, la Pepe ha fatto piangere Andrea Zelletta e si è scontrata con quasi tutti i concorrenti del programma, creando malumori e fratture.

Guenda Goria, ad esempio, si è rifiutata di ballare durante un siparietto rivolto a Franceska, trovando così aspre critiche da parte del resto del gruppo. Dopo la diretta, Guenda è finita in Cucurio e non ha avuto modo di parlare di quanto accaduto e spiegare le sue ragioni per questo, approfittando del fatto che tutti fossero riuniti a tavola durante il pranzo, la Goria ha spiegato il motivo del suo gesto.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello sbotta con Guenda Goria per Franceska Pepe

La gieffina pretende che sia rispettata anche la sua visione e la sua voglia di non conformarsi al gruppo (che ormai chiama ‘branco) e che la sua sensibilità la porta a non infierire sul singolo in posizione si svantaggio. Non considerando che la Pepe da sola riesce a tenere testa a tutti senza problemi, il pensiero di Guenda è condivisibile e ha una spiegazione più che razionale. Spiegazione che, tuttavia, non è piaciuta a Dayane Mello.

La modella si è rifiutata di ascoltare la gieffina, considerando le sue scuse superflue e fuori luogo in un momento di tranquillità come quello del pasto. Dayane è furiosa con Guenda, per la quale non nutre particolare simpatia, e si sfoga con Adua Del Vesco e Matilde Brandi. La presentatrice prova a mediare ma la brasiliana sembra irremovibile e c’è chi scommette che, nel caso in cui rimanga in gioco, Guenda sarà nominata senza esitazione nelle prossime votazioni del GF VIP.

