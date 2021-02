Grande Fratello Vip, Dayane Mello fa una confessione sul rapporto con la madre di Stefano Sala

Gossip TV

Dayane Mello parla del rapporto con la figlia e la famiglia di Stefano Sala.

Dayane Mello si gode l’abbraccio dei suoi compagni di viaggio, dopo aver ricevuto la terribile notizia della scomparsa prematura del fratello Lucas. La modella sente la nostalgia della figlia Sofia, anche se ammette a Stefania Orlando di essere tranquilla per la situazione dal momento che la loro famiglia allargata è molto unita. Dayane, infatti, si lascia andare ad alcune confessioni sul rapporto con la famiglia di Stefano Sala.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello si sbialncia sulla famiglia di Stefano Sala

Dayane Mello è la prima finalista donna e il pubblico non avrebbe potuto scegliere di premiare una concorrente migliore di lei. La modella brasiliana, infatti, è stata l’anima del Grande Fratello Vip sin dai primi giorni di permanenza in Casa. Dal dolce rapporto instaurato con Rosalinda Cannavò, alle furiose liti con le altre personalità forti di Cinecittà fino alla grazia angelica di una donna che ha sofferto tanto ma che ha sempre una parola di conforto da spendere per gli altri. Il reality show di Canale5 ha dato tanto a Dayane, ma le ha anche sottratto affetti e la possibilità di abbracciare i suoi cari dopo aver ricevuto la notizia della tragica scomparsa del fratello minore Lucas.

In un momento di tranquillità, trascorso a parlare delle proprie famiglie, la Mello racconta a Stefania Orlando il suo rapporto con la famiglia di Stefano Sala. Lui è il suo ex fidanzato, attualmente impegnato con la bellissima Dasha Kina dalla quale ha avuto un figlio, ma è anche il padre dell’adorata figlia Sofia. “Mia figlia è una bambina felice. La madre di Stefano Sala mi ama, la bambina ha cambiato la sua vita […] Lei si sentiva sola, noi gli abbiamo dato una botta di vita, poi non ha mai avuto una figlia femmina. Lei è molto mamma con me […] Mia figlia era gasatissima per la nascita del fratello, ma non è come se fosse il mio. Lei (Dasha ndr.) le diceva di fare attenzione a tante cose, è una mamma giovane… Però è bella questa cosa della famiglia allargata”, ha ammesso Dayane.

Questa sera in Nomination c’è Samantha De Grenet, che ha legato in modo particolare con la Mello. La modella brasiliana non ha apprezzato il voto di Rosalinda Cannavò, ma ha deciso di non attaccare l’amica perché ha compreso che per la prima volta l’attrice siciliana ha giocato per sé stessa, e trova giusto che al Grande Fratello Vip ci si metta in gioco.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.