Grande Fratello Vip, Dayane Mello fa Scandalo e finisce sulle Reti brasiliane: ecco cosa è successo

Alcune Reti televisive brasiliane hanno lanciato un caso mediatico su Dayane Mello, accusando i telespettatori italiani e i concorrenti del Grande Fratello Vip di trattarla con razzismo.

Dayane Mello è diventata il volto di un vero e proprio caso mediatico che sta coinvolgendo il Brasile. La bella modella si trova reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip, dove è spesso al centro di polemiche e furiose liti, e quando una nota emittente brasiliana mette in luce accuse razziste che il popolo italiano avrebbe rivolto alla Mello scoppia un vero e proprio scandalo.

Grande Fratello Vip, scoppia un caso mediatico su Dayane Mello

Dayane Mello è tra le protagoniste più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è in grado di creare dinamiche nuove, stringendo e rompendo alleanze e amicizie alla velocità della luce. La Mello è spesso criticata sui social, ma non si può negare che senza lei questa edizione del reality show di Canale5 sarebbe stata un mortorio. È Dayane, infatti, che riesce sempre a movimentare la situazione e sembra non sbagliare mai un colpo. Recentemente, la Mello si è scontrata con Stefania Orlando ed è stata causa indiretta della lite tra la presentatrice e Tommaso Zorzi. Mentre i due gieffini fanno pace e Stefania confessa di aver provato un moto di gelosia, sulle reti televisive brasiliane la Mello diventa la protagonista di uno scandalo grazie ad uno speciale trasmesso su Fantastico, il newsmagazine più seguito della domenica sera in onda su Globo TV. Il reportage racconta di episodi di razzismo e misoginia nei confronti della Mello, in particolare di spettatori che avrebbero scritto alla modella di ‘tornare al suo Paese’ e di simili attacchi sferrati anche dai concorrenti.

Dayane Mello vittima di razzismo al Grande Fratello Vip?

Insomma, Fantastico mostra Dayane completamente ghettizzata dai gieffini sotto lo sguardo noncurante di Alfonso Signorini, suscitando così lo sdegno dei telespettatori brasiliani. Le accuse sono pesanti e piuttosto gravi, soprattutto dal momento che la rete non ha prove per quanto affermato. In primo luogo le frasi raccolte sono state scritte sul web dagli haters e, per quanto orribili, quest’ultimi non possono essere controllati dal Gf Vip. Per altro Dayane ha superato indenne moltissime Nomination proprio in virtù del fatto che, per essendo un personaggio scomodo, i fan la adorano e sperano di vederla arrivare in Finale. Dal momento che per il regolamento solo i residenti sul suolo italiano possono votare, è chiaro che sono persone di cittadinanza italiana ad averla sostenuto e questo cozza con il clima che la rete straniere vuole descrivere. Infine, Signorini è molto attento al tema del razzismo e non ha mai perdonato nessuno arrivando alla squalifica come nel caso di Fausto Leali, senza contare che nei video messi a disposizioni da Mediaset non si sono mai sentite frasi contro la Mello di persone desiderose che ‘tornasse nel suo Paese’.

