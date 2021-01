Grande Fratello Vip, "Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Potrebbe essere amore": la rivelazione shock

Gossip TV

Allegra, grande amica di Dayane Mello, fa una confessione sul rapporto che si è creato con Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno formato una delle coppie più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico sostiene e ama le gieffine ma si chiede: è amore? Allegra, grande amica della modella brasiliana, si sbilancia su questo rapporto ambiguo che si è creato nella Casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello Vip, tra Dayane e Rosalinda è amore? Parla l'amica Allegra

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno lottato insieme, sempre a testa alta, affrontando le difficoltà che l’esperienza al Grande Fratello Vip ha presentato al loro cospetto. La modella brasiliana ha trovato nell’attrice un’amica fedele, talvolta insicura, ma sempre pronta a fare il primo passo per risolvere le questioni più delicate. Rosalinda, invece, si è lasciata trasportare dall’esuberanza di Dayane e ha imparato a vedere sé stessa con occhi diversi. Tra alti e bassi, incomprensioni e baci passionali per fare la pace, la Cannavò e la Mello sono diventate una coppia agli occhi dei telespettatori che vorrebbero vedere approfondito questo rapporto. Le due gieffine, tuttavia, hanno chiarito più volte di provare un affetto enorme ma nessun sentimento romantico, tanto che Rosalinda è anche fidanzata con Giuliano Condorelli e parla di convivenza e matrimonio. Mentre nella Cannavò si insinuano dubbi sul fidanzato, Allegra ha parlato a cuore aperto a Casa Chi.

Grande Fratello Vip, ecco cosa c'è tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

L’amica di Dayane è stata citata più volte all’interno della Casa, tanto che si è pensato che più che un’amica fosse una partner. Allegra ha ammesso di non aver mai avuto una relazione con la Mello, senza escludere a priori l’idea in futuro, e ha poi commentato il rapporto focoso quanto altalenante con Rosalinda: "L’amicizia tra Dayane e Rosalinda Cannavò? Credo sia un rapporto molto vero e un’amicizia molto bella. Fuori si è creata la coppia, hanno un fanclub enorme, ma credo sia un’amicizia, non vedo altro. Perché conosco Dayane, so com’è e lei è molto fisica con le amiche. Da parte di Rosalinda, non la conosco… starà a lei fuori dalla Casa capire cosa prova. Non escludo che possa provare qualcosa di più."

A proposito del videomessaggio della madre della Mello, smascherata dal fratello Juliano, Allegra ha commentato: "Credo ci sia rimasta molto male e mi è dispiaciuto davvero tanto. […] Se non vedi una figlia da anni, non la senti e non sai nemmeno come sta, non le mandi un videomessaggio in un programma televisivo soltanto per sbugiardarla. Piuttosto stai in silenzio e la contatti una volta uscita per dirle quello che pensi".

