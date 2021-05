Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò di nuovo insieme: "Sapevo che sarebbe stato per sempre"

Gossip TV

Dayane e Rosalinda insieme dopo il Grande Fratello Vip, la dedica della modella.

Dopo essersi duramente scontrate sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembrano essersi finalmente ritrovate. Le due ex gieffine si sono incontrate per uno shooting fotografico per lanciare un nuovo brand della modella brasiliana, che ha poi dedicato un dolce post all'attrice.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò insieme dopo il Gf Vip per un progetto di lavoro

Dayane e Rosalinda sono state le protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La loro amicizia speciale, nata nella famosa Casa di Cinecittà, è stata duramente criticata e finita più volte al centro delle polemiche. A distanza di alcuni mesi dalla loro esperienza nel reality show di Alfonso Signorini, le due ex gieffine sembrano essere riuscite a trovare un punto d'incontro.

Nonostante le forti dichiarazioni fatte in varie interviste dalle due ex concorrenti del Gf Vip, la Mello e la Cannavò si sono ritrovate a Milano. Il motivo dell'incontro? Uno shooting fotografico per lanciare il nuovo brand della brasiliana, di cui la giovane attrice è uno dei volti scelti per rappresentarlo.

Un'esperienza che ha fatto riavvicinare le due donne e che ha spinto Dayane a pubblicare un dolce post sui social dedicato a Rosalinda: "Ho raccontato del mio progetto, è stata la prima che ha abbracciato le mie idee, è sempre stata con me nei miei momenti di dolore e non avrei potuto avere persona migliore per stare con me in questo momento di vittoria e conquista. La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo chiamarlo in infiniti modi, non abbiamo bisogno di etichette, siamo sempre state l'una il supporto dell'altra. Quando ti ho visto sapevo che sarebbe stato per sempre. Saremo qui l'una per l'altra e non esiste nulla di più concreto e certo della nostra complicità. Grazie per essere sempre con me, perché sarò sempre qui per te. Ti amo".

Ecco il post originale:

