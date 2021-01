Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò a confronto: "Io voglio il tuo bene, non sentirti sola"

Gossip TV

Dayane e Rosalinda recuperano la loro amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

L'amicizia speciale nata tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è stata una degli argomenti più discussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un rapporto caratterizzato da molti alti e bassi, ma che sembra aver finalmente ritrovato l'armonia tanto desiderata.

Dayane Mello consola Rosalinda Cannavò al Gf Vip

Dopo il Late Show presentato da Tommaso Zorzi, Dayane e Rosalinda sono tornate a parlare dell'incontro avvenuto al Grande Fratello Vip tra l'attrice e il fidanzato Giuliano. Rosalinda ha confidato alla modella brasiliana di essere confusa ma che avrebbe voluto tanto abbracciarlo. "Io voglio il tuo bene. Ci sono, non sentirti sola" le ha confidato Dayane cercando di rassicurarla.

La Mello ha cercato di dare alcuni consigli alla Cannavò; secondo la modella, Giuliano sarà l’uomo della sua vita, per quanto la giovane attice debba dare un taglio netto al suo passato per concentrarsi sulle cose che la fanno stare davvero bene. "Devo riuscire a mantenere quello che ho raggiunto qui dentro" ha dichiarato Adua Del Vesco.

Leggi anche La confessione di Giulia Salemi dopo lo scontro con Tommaso Zorzi

Dayane è convinta che per Rosalinda sia arrivato il momento di dare una svolta al suo rapporto con Giuliano. "Voglio essere una donna realizzata, non sono dipendente da nessuno. Non ho rimpianti di non aver costruito un amore, ora il mio amore più grande è mia figlia e non ho bisogno di niente" ha confessato la modella brasiliana. Le due concorrenti sono poi tornate a parlare della loro esperienza del Grande Fratello dichiarandosi amore e abbracciandosi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.